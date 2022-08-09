В Минцифры разъяснили приказ о сборе биометрических данных

Сбор биометрических данных граждан РФ в единую биометрическую систему (ЕБС) не предполагается без их согласия, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную ЕБС», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минцифры предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в ЕБС из различных источников.

Президент Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.

—