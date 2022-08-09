Садовничий рассказал о специалитете для точных наук в новой системе высшего образования
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Точные науки получат специалитет при замене Болонской системы высшего образования на новую российскую, сообщил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
Садовничий заявил, что предлагал в большинстве случаев по точным наукам ввести специалитет, подразумевающий обучение в пять-шесть лет, передает ТАСС.
«Министерство (Минобрнауки) сейчас <…> уже разослало схему, совпадающую с тем, что я говорил на парламентских слушаниях. То есть наша генеральная линия – специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», – сказал он.
В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.
Фальков отмечал, что принципы, на которых будет строиться новая система образования России, это гибкость, открытость, обеспечение технологического суверенитета, фундаментальность и практичность.
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