Садовничий рассказал о специалитете для точных наук в новой системе высшего образования

Точные науки получат специалитет при замене Болонской системы высшего образования на новую российскую, сообщил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Садовничий заявил, что предлагал в большинстве случаев по точным наукам ввести специалитет, подразумевающий обучение в пять-шесть лет, передает ТАСС.

«Министерство (Минобрнауки) сейчас <…> уже разослало схему, совпадающую с тем, что я говорил на парламентских слушаниях. То есть наша генеральная линия – специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями. И, безусловно, разрешить после специалитета поступать в магистратуру, а не запрещать, как сейчас», – сказал он.

В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.

Фальков отмечал, что принципы, на которых будет строиться новая система образования России, это гибкость, открытость, обеспечение технологического суверенитета, фундаментальность и практичность.

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