Скандалы: Загнали в уголь

Топливные магнаты находят спасение от европейского эмбарго в Эмиратах

С августа Европа отказывается от российского угля. На это направление приходилась примерно пятая часть отечественного угольного экспорта. Теперь угольные магнаты планируют покрыть свои потери за счёт льгот и вывода прибылей в безналоговые юрисдикции. Очевидно, что европейцы сами себя загнали в тупик. Отказ платить за российский газ по предложенной «Газпромом» схеме заставил запускать законсервированные угольные электростанции. Это при том, что Россия была крупнейшим поставщиком чёрного золота на европейский рынок с долей около 46% (и до 68% в европейском угольном импорте).

Игра в прятки

Ещё надо иметь в виду, что эта цифра сложилась, когда газпромовские трубопроводы работали на полную мощность, а в последние месяцы они загружены на 25–40%. Так что спрос на уголь на мировом рынке со стороны Европы резко вырос, а за ним поднялись и цены. Если в прошлом году тонна угля на мировом рынке продавалась за 300 долларов, то этим летом она стоит уже 400. Понятно, что на этом скачке прежде всего заработают поставщики из США, ЮАР и Австралии. Но и российский уголь остаётся востребованным.

Сейчас официальная экспортно-импортная статистика России засекречена. Европейцы тоже не сильно афишируют ситуацию на проблемных для них энергетических рынках. Однако известно, что до последнего российский уголь в Европу всё-таки шёл, несмотря на заявления тамошних политиков. Для его поставок использовались трейдинговые компании из Кипра, которые, естественно, оставляли львиную долю прибыли себе. Что интересно: в последние недели российский уголь на мировом рынке предлагают главным образом трейдеры из ОАЭ. Эксперты объясняют это переориентацией поставок с Европы на Азию. Но здесь интересен вот какой вопрос: зачем торговать с Турцией, Индией и Китаем через фирмы-прокладки из Эмиратов? Легко предположить, что таким образом центр получения прибыли выводится из российской юрисдикции. Интрига в том, кто в конечном счёте на этом зарабатывает. Можно подумать, что на российском угле решили погреть руки предприимчивые шейхи. Однако есть и другой вариант: через Эмираты денежные потоки могли пустить российские угольные магнаты. Известно, например, что в ОАЭ осел бывший бенефициар Сибирской угольно-энергетической компании Андрей Мельниченко. А предприятия СУЭК, между прочим, добывают около трети российского угля. Понятно, что торговля через трейдеров в третьих странах позволяет не только выводить прибыль из России, но и маскировать происхождение угля. Но актуально это прежде всего для топлива, которое вывозится через северо-западные и южные порты. На Дальнем Востоке, через порты и погранпереходы которого проходит львиная доля российского экспорта, история отдельная.

Очередь за льготами

В марте были отменены льготы для угольщиков Кузбасса на провоз своего товара в восточном направлении. Это поставило в более выгодное положения якутских угольщиков – предприятия холдингов «Колмар» и «Эльгауголь». Главный бенефициар «Колмара» – Анна Цивилёва, супруга кемеровского губернатора Сергея Цивилёва. В июне они оба вместе с юрлицами «Колмар Груп» попали в британский санкционный список. Так что китайский рынок для них теперь важен как никогда.

Конечный бенефициар «Эльга-угля» – совладелец холдинга «А-Проперти» Альберт Авдолян. В марте ходили упорные слухи, что он, как и Андрей Мельниченко, перебрался в ОАЭ. Основаны они были на трекере его личного бизнес-джета. Пресс-служба «А-Проперти» их опровергала, заявляя, что хозяин бизнеса ведёт дела в России. Ещё один важный актив Альберта Авдоляна в угольной отрасли – кузбасский холдинг «Сибантрацит», который некогда входил в бизнес-империю покончившего с собой в 2020 году по неизвестной причине Дмитрия Босова. Последние 30% группы «Сибантрацит» достались Альберту Авдоляну прошлой осенью в результате безденежной сделки с бывшим топ-менеджером компании Максимом Барским, который в 2020-м попал под уголовное преследование, когда в его авиа-багаже были найдены запрещённые вещества.

Распределение активов между Якутией и Кузбассом ставит Альберта Авдоляна в очень выгодное положение. Потому как на днях стало известно о возобновлении льгот кузбасским угольщикам на железнодорожные перевозки в восточном направлении. В число других бенефициаров этого решения, которое мощно лоббировалось несколько месяцев, входят холдинги «Кузбассразрезуголь» и Сибирский деловой союз. Первый включён в периметр УГМК-Холдинга, созданного Искандером Махмудовым. Однако в марте бизнесмен объявил, что больше не контролирует УГМК. Так что истинные бенефициары этого бизнеса скрыты.

Конечным собственником холдинга «СДС-уголь» является Михаил Федяев. «СДС» консолидировал активы в различных отраслях и пользовался покровительством бывшего губернатора Амана Тулеева. После прошлогодней аварии на шахте «Листвяжная», которая унесла жизни 51 горняка, Михаил Федяев несколько месяцев провёл в СИЗО, однако в июле был переведён под домашний арест.

Сергей Слон

Оригинал материала: “Наша Версия”