МГУ планирует принять 2,2 миллиона иностранцев на первый курс

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова планирует принять на первый курс обучения 2 200 иностранных студентов.

Большинство абитуриентов – из Восточной, Центральной и Западной Азии. Однако в настоящее время существует проблема с прибытием иностранцев в Московский государственный университет, сказал ректор.