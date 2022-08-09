МГУ планирует принять 2,2 миллиона иностранцев на первый курс
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова планирует принять на первый курс обучения 2 200 иностранных студентов.
Большинство абитуриентов – из Восточной, Центральной и Западной Азии. Однако в настоящее время существует проблема с прибытием иностранцев в Московский государственный университет, сказал ректор.
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