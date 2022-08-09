 

Мосбиржа увеличит время торгов на денежном рынке, чтобы облегчить операции репо с использованием ЦК

09.08.2022, 14:30, Разное
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Как сообщается на сайте Московской биржи, с 15 августа увеличивается время торгов на денежном рынке с расчетами по ДКП. Теперь сделки можно будет заключать с 10 утра до 12 часов дня.
График торгов по расчетам в китайской валюте теперь согласован с графиком торгов российскими рублями и долларами, а также торгов евро, долларами и евро.

Режим целевого репо (CC) позволит трейдерам заключать сделки со своими клиентами с максимальным сроком расчетов в три месяца. Теперь невозможно закрыть сделки в китайских юанях с расчетами через ночь. Это связано с выводом на российский рынок ценных бумаг с китайскими расчетами и растущим интересом к торгам юанем на Московской бирже.

Среднедневной объем обмена с юанем вырос в 12,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Он достиг 45,7 млрд. рублей. Репо с КЦ – важнейший сегмент денежного рынка Московской биржи. Участниками рынка являются банки, брокерские компании и управляющие фирмы, а также их клиенты, юридические и физические лица. Уникальность рынка репо заключается в том, что на нем можно проводить операции без открытия взаимных лимитов. Это значительно повышает эффективность управления ликвидностью.


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