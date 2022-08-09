Власти Архангельской области снизили первоначальный взнос по социальной ипотеке на 15%

Власти Архангельской области снизили первоначальный взнос по социальной ипотеке с 20% до 15%. Об этом во вторник в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Цыбульский.

Мы снижаем размер первоначального взноса. Сейчас он составляет 15%, по сравнению с 20 годами назад. Это касается покупки жилья на первичном рынке и вторичном”. – написал Цыбульский.