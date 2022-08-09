 

На Украине арестовали корпоративные права и недвижимость связанного с Россией предприятия

09.08.2022, 14:20, Новости дня
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Бюро экономической безопасности Украины арестовало корпоративные права на 62,3 млн долларов и 35 объектов недвижимости предприятия, связанного с российской нефтяной компанией.

«Арестованы корпоративные права на 2,3 млрд гривен (62,3 млн долларов) и 35 объектов недвижимости предприятия, которое связано с РФ», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В украинском ведомстве уточнили, что на протяжении пяти лет уклонялось от уплаты налогов на сумму, превышающую 81,2 млн долларов. Также должностные лица компании «противоправно перечислили в пользу юридического лица, подконтрольного российской нефтяной компании», более 135,4 млн долларов.

Ранее Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена, их общая сумма составляет 53,4 млн гривен (1,8 млн долларов).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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