 

СМИ: Эрдоган получает поддержку от Путина в критически важный момент

09.08.2022, 14:20, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации, пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что решение о переходе к рублю во взаимных расчетах, принятое 5 августа на переговорах в Сочи между президентами Турции и России, стало «огромным благом» для Анкары, передает ТАСС.

Отмечается, что так как до всеобщих выборов осталось менее года, а рейтинг одобрения Эрдогана приближается к рекордно низким показателям, ему «необходимо стабилизировать экономику Турции после того, как его сверхмягкая денежно-кредитная политика оставила валюту (лиру) без привязки».

Значительное падение курса лиры более чем наполовину по сравнению с минувшим годом приводит к увеличению стоимости как продуктов питания, так и энергоресурсов и услуг. Как пишет агентство, плата РФ в рублях за газ облегчит ситуацию для Анкары и будет способствовать «сохранению стабильности курса лиры» в преддверии выборов.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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