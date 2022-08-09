R&D Лаборатория Ultranovation по созданию пищевых продуктов нового поколения открылась в наукограде под Новосибирском

Ultranovation – это первая в России интерактивная лаборатория полного цикла по разработке пищевых продуктов будущего. Ее цель – с помощью последних достижений науки сделать питание не только вкусным и безопасным, но и функциональным, то есть полностью отвечающим потребностям современного человека. На это указала директор лаборатории Светлана Король.

По ее наблюдениям, люди сегодня стали более осознанно подходить к своему питанию. И это очень правильно! Поскольку наш образ жизни сегодня совсем иной, чем 50 или даже 20 лет назад. К примеру, сейчас стало гораздо больше автомобилей по сравнению с концом прошлого века. И это повлияло не только на экологию, но и на нашу подвижность: в результате мы не успеваем тратить калории в прежнем объеме. Но просто сокращать объемы порций или отказываться, например, от хлеба, – это не выход, что могут подтвердить миллионы людей, проводящих жизнь в борьбе за оптимальную фигуру и внешний вид в целом. Калорийность пищи – это одна сторона медали, другая – это необходимые организму элементы, которые он получает с питанием. Потребность в них растет, и обычных продуктов уже не хватает.

На помощь приходят обогащенные продукты. Эта идея, кстати, далеко не нова. Йодированная соль уже многие десятилетия спасает человечество от болезней щитовидной железы из-за йододефицита, напомнила на мероприятии, посвященной открытию лаборатории Ultranovation приглашенный гость, врач-диетолог, специалист доказательной медицины Елена Мотова. Обогащенная фолиевой кислотой мука снижает количество детей с врожденными пороками развития на десятки тысяч ежегодно. Конечно, можно повышать уровень йода, фолиевой кислоты, кальция, магния и с помощью пилюль. Но признайтесь честно, принимаете ли вы витаминные комплексы регулярно? Научные исследования показывают, что лишь 30% населения уделяет этому вопросу достаточное внимание, проходят регулярную диагностику

Дело в том, что все мы хотим быть здоровыми, красивыми, бодрыми, жить долго и качественно и при этом не тратить на это много усилий. Помочь тут способно функциональное питание и биологически активные добавки, разработкой которых и занимается R&D лаборатория Ultranovation.Ее уникальность заключается в том, что она осуществляет полный цикл работы: от поиска идеи до ее воплощения и регистрации, вплоть до разработки дизайна упаковки и маркетинговой поддержки.

“В лаборатории работают специалисты как из области фармакологии, так и пищевые технологи, так как мы многие продукты стремимся обогатить и улучшить их применение. Работают у нас специалисты по регистрации и сертификации, чтобы все было в соответствии с законодательной базой и международными стандартами. Есть в штате лаборатории и диетолог-нутрициолог, врач, кандидат медицинских наук, который сопровождает создание всех наших продуктов, проверяет сбалансированность состава”, – рассказывает Светлана Король.

Стратегическим партнером лаборатории выступает NL International, идея создания ULTRANOVATION родилась внутри компании. У NL порядка 30 продуктовых линеек, некоторые из которых созданы командой лаборатории – это функциональные коктейли, полезная и сбалансированная выпечка и хлеб, которые готовятся за одну минуту, биологически активные добавки. Все это не просто полезно – это очень вкусно, что доказывает многолетняя «верность» потребителей, в том числе за рубежом: на сегодняшний день продукция реализуется в 12 странах.

“Мы делаем хорошие продукты. Это подтверждают потребители, которые с нами уже много лет и которые постоянно возвращаются за продукцией и следят за новинками”, – подчеркнул вице-президент компании Роман Товстик.

Он отметил, что качество продукции NL подтверждается и на экспертном уровне. В частности, программа очищения Detox Plus, которая была разработана ULTRANOVATION, в 2022 году получила звание «Инновация года в здоровом питании”.

Буквально на днях NL выпустила новинку – коктейль Keto line “Черничный чизкейк” с повышенным содержанием полезных жиров, умеренным количеством белка и минимумом углеводов. Он предназначен для людей на кето-диете и всех, кто хочет ускорить метаболизм и скорректировать вес. Для его приготовления нужна только вода и минута времени – и питательный сбалансированный напиток готов. Новинка также была разработана лабораторией. По словам менеджеров, продажи в первые же дни превысили самые смелые ожидания!

Большой популярностью у клиентов пользуется также линейка коктейлей Smart GO. От аналогов она отличается тем, что в составе имеет молоко – но не просто сухой порошок, а молоко, помещенное в микрокапсулу из растворимых пищевых волокон. Благодаря этому вкусовые и полезные качества молока сохраняются, особых условий хранения продукта не требуется, а сам коктейль стал еще более питательным и сбалансированным. Капсулировать молоко придумали специалисты лаборатории Ultranovation, а производят продукт на собственных мощностях NL International.

Такое тесное сотрудничество Ultranovation и NL International планируют продолжать и далее, но теперь, получив статус резидента Биотехнопарка “Кольцово”, лаборатория становится открыта для научного сообщества и бизнеса в целом. Туда можно прийти со своей идеей и получить, как минимум, экспертную оценку, насколько она реализуема и что для этого потребуется; можно принести на проверку готовый продукт, чтобы узнать, соответствует ли он заявленному составу и качеству.

Со своей стороны, директор лаборатории Ultranovation рассчитывает, что размещение на площадке Биотехнопарка с его испытательным центром даст больше возможностей для развития индустрии функционального питания.

“Наука должна служить человеку, делать его жить лучше, удобнее, качественнее!” – убеждена Светлана Король. Своей главной миссией она считает повышение качества жизни современного человека. Умное питание, разработанное с применением инновационных технологий, является самым оптимальным, безопасным и удобным способом для достижения этой цели.