 

Рассчитать страховку ОСАГО на сайте Тинькофф

09.08.2022, 14:15, Разное
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Преимущества страховки от Тинькофф

Как известно, Тинькофф всегда предлагает только выгодные услуги. Вот и страховой полис, предоставляет клиентам множество преимуществ. К наиболее важным плюсам можно отнести такие пункты:

  • нет необходимости ехать в офис;
  • прием заявки в онлайн режиме;
  • оплата услуги за пару минут;
  • страховые выплаты осуществляются за два дня;
  • предлагается круглосуточная помощь;
  • можно вернуть до 15% кэшбэка;
  • можно приобрести по сниженной стоимости;
  • электронную версию легко предоставлять сотрудникам ГИБДД;
  • при окончании срока полиса система оповестит о необходимости оплаты.

Все перечисленные преимущества и ряд других плюсов дают полное представление о том, что данный полис предлагается на более выгодных условиях, чем те, на которых можно приобрести страховку в различных страховых компаниях или банковских учреждениях.

Условия для понижения стоимости полиса

Тинькофф Страхование предлагает ряд скидок при приобретении страховки. К основным бонусам можно отнести следующие:

  • за безаварийную езду со своей стороны водитель получает солидную скидку;
  • при оплате картой в мобильном приложении возвращается приличный кэшбэк;
  • чем больше стаж вождения и возраст автовладельца, тем ниже стоимость;
  • чем меньше в полисе вписано водителей, тем меньше цена страховки.

Благодаря этим скидкам клиенты приобретают полис по значительно выгодной стоимости, что и увеличивает число клиентов желающих воспользоваться данным предложением.

Подведем итоги

Специалисты Тинькофф Страхование делают все возможное, чтобы число клиентов желающих воспользоваться данным предложением о приобретении страхового полиса было как можно больше. Для этого предлагаются выгодные условия с различными скидками и бонусами, что очень нравится клиентам. Сотрудники качественно и довольно быстро выполняют свою работу, клиентам это нравится, и они с удовольствием приобретают полис ОСАГО в Тинькофф.


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