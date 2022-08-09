 

Обновлённый седан Audi A6 представили в Китае

09.08.2022, 14:10, Разное
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Компания Audi официально презентовала обновленную версию седана А6 для китайского рынка.

Автомобиль имеет удлиненный кузов, модернизированный дизайн интерьера, а также расширенные опции. Производителем существенно улучшен функционал и применен усиленный силовой агрегат. Отличить новинку А6 можно по цветам кузова, формам и колесным дискам. Кроме того, под капотом установлен 2-литровый агрегат до 245 л.с. мощности. В обеих случаях применили стартер-генератор, увеличивающий отдачу до 340 л.с.

Также появится гибридная версия с запасом хода 54 километра и суммарной мощностью 367 л.с. Стоимость новой модели составит от 428 тысяч юаней. Уже в ближайшее время состоится официальная премьера, однако точная дата выхода седана пока засекречена разработчиками.


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