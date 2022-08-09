Челка в стиле Брижит Бардо: оригинальная версия, современная интерпретация и самостоятельная стрижка

Челку-шторку в стиле Брижит Бардо предпочитают носить многие женщины. В 60-х такую челку было принято сочетать только с пышной прической. Сегодня она стала более демократичной. Ее можно носить практически с любой прической, и она будет модно смотреться на волосах любого типа и практически любой длины.

Оригинал челки

В большой моде в этом сезоне первоначальный вариант челки – такой, какой был у самой Брижит Бардо. Эта челка характеризуется меньшей длиной в центре и большей по бокам. Носят ее разделенной по центру на две равные части. Отсюда и ассоциация со шторами. Такая челка производит впечатление немного запущенной, но выглядит очень женственно и стильно.

Современные варианты

Сегодня челку-шторку можно выбрать для любой прически. Очень непринужденный образ можно создать, сочетая такую челку, к примеру, с конским хвостом. Длинные волосы и впереди, и сзади создадут требуемый непринужденный образ. К плюсам этого варианта можно отнести универсальность и простоту в уходе. Такая прическа отлично подойдет как для повседневной носки, так и для торжества. Подправить ее в случае необходимости не составит труда.

Хвост в сочетании со шторкой может собираться также лишь из части волос. Этот вариант выглядит более женственно и также очень стильно.

Просто отлично челка-шторка смотрится и распущенными, откинутыми назад прямыми длинными волосам. Этот вариант считается одним из самых модных в текущем сезоне.

Выбирать такую стильную челку можно обладательницам как темных, так и светлых волос. В обоих случаях прическа будет смотреться очень модно.

При этом необязательно, чтобы волосы были слишком уж длинными. Челка-шторка идеально подходит как для длинных волос, так и для волос средней длины или даже коротких.

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Небрежный низкий пучок с ниспадающими волосами также очень хорошо сочетается со шторкой.

При желании челку в стиле Брижит Бардо можно гармонично сочетать и с волнистыми волосами. Такая прическа будет смотреться очень элегантно и женственно.

Современная челка-шторка может иметь разную длину, быть полукруглой или абсолютно прямой. В любом случае она подходит для любых типов или цвета волос.

Можно ли подстричь самостоятельно

Если вы относитесь к той категории людей, которые не боятся экспериментировать, вы можете попробовать подстричь такую челку дома самостоятельно. Сделать это будет совершенно несложно. Однако есть несколько хитростей, о которых стоит знать, чтобы избежать неприятного результата.

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Техника стрижки

Во-первых, не стоит слишком сильно обрезать пряди впереди. Челка в стиле Брижит Бардо должна быть достаточно длинной как по центру, так и по бокам. Во-вторых, начинать подстригать такую челку стоит с центра. В этом случае в последующем будет легче подобрать длину по по краям.

Стричь челку-шторку можно по такой технологии:

возьмите в руку волосы, которые вы будете обстригать под челку — у вас должен получиться ровный равнобедренный треугольник; смочите эти волосы водой; разделите их на три равные части, пользуясь зажимами по бокам; подрежьте центр до нужной длины; подрежьте края таким образом, чтобы их длина была одинаковой, но чтобы они при этом были длиннее центра; сгруппируйте все части вместе; разделите челку на две части; возьмите пальцами первую часть и разверните руку параллельно носу; проведите ножницами по диагонали к кончикам; повторите то же самое с другой стороны.

Подстригая челку-шторку, стоит помнить о том, что после сушки волосы станут на 1-1,5 см короче. Закончив со стрижкой, челку нужно высушить феном или полотенцем. Чтобы в последующем челка выглядела именно как стильный вариант от Брижит Бардо, ее нужно каждые две недели подправлять ножницами.