“Сегодня экадаши. Буду держать частично”: даже с КОВИД-19 Высоцкая продолжает эксперименты с омолаживающим голоданием

Актриса Юлия Высоцкая вынуждена была отменить спектакли из-за того, что заразилась коронавирусом. Однако знаменитость не прекратила эксперименты с внешностью и не отказалась от своего достаточно жесткого режима питания.

Коварный недуг

Высоцкая призналась, что пока, на первой неделе, болезнь переносится тяжело. Присутствуют повышенная температура, кашель, першение в горле. Нет сил встать с кровати, поэтому большую часть времени звезда фильма «Рай» проводит в горизонтальном положении. В планах на будущее — возобновить тренировки на беговой дорожке.

Уже долгие годы Юлия практикует индийскую аскезу под названием экадаши. Благодаря особому режиму питания ей удается держать себя в прекрасной физической форме. Артистка призналась поклонникам, что планирует частично держать экадаши на период болезни, поскольку не может полностью лишать себя пищи: организму нужна энергия для восстановления. Однако излишеств все равно не будет. Высоцкая разрешит себе только овощи на пару, гречку и кисломолочные продукты.

Стройность и омоложение

Что же такое экадаши? Знакомство Высоцкой с данной аскезой началось почти восемнадцать лет назад. После родов артистка поправилась и не могла сбросить лишние килограммы. Не помогали ни занятия спортом, ни диеты. К слову сказать, знаменитость вообще ненавидит слово «диета». Она постаралась сформировать правильные пищевые привычки, а не ограничивать себя на время в еде.

Все началось с интервального голодания, когда промежуток между приемами пищи должен составлять от 12 до 14 часов. Далее жена режиссера Андрея Кончаловского узнала об экадаши. В индуизме так называется отказ от еды на одиннадцатый день после новолуния и полнолуния. В эти дни нужно или полностью голодать, или исключить из рациона зернобобовые и тяжелые продукты.

Считается, что именно в данные дни клетки в организме испытывают особые перегрузки: это происходит под влиянием Луны. Чтобы помочь организму, нужно не переедать и даже вовсе отказаться от тяжело усваиваемой пищи. Из-за голодания в желудке образовывается вакуум, при выходе из поста на следующий день из организма быстро выводятся токсины и шлаки, поэтому происходит очищение и омолаживание организма.

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Высоцкая с помощью экадаши приобрела стройную фигуру и с тех пор является последовательницей данной индуистской практики. Она считает, что благодаря аскезе можно продлить себе молодость.

Семь ступеней экадаши

В своем микроблоге Юлия делится советами относительно применения экадаши на практике. Рекомендации касаются новичков. Просто голодать на одиннадцатые сутки после новолуния и полнолуния — это мало.

Перед этим нужно проделать немалую работу, а именно пройти семь ступеней:

Отказаться от мяса, грибов, рыбы, табака и алкоголя. Исключить из рациона питания зерновые и бобовые. Отказаться от тамасических продуктов (консервов). Есть раз в день в промежуток от четырех вечера до полуночи. Отказаться от еды и воды (можно выпить воды раз за сутки). Продержаться без пищи от рассвета до рассвета. Вместо ночного сна заниматься духовными практиками.

Юлия рекомендует для начала попробовать реализовать первые три пункта. В идеале — во время экадаши ничего не есть, но если не получается, то разрешается полакомиться сухофруктами, фруктами, молочными продуктами, корнеплодами (за исключением свеклы), орехами.

Выход из аскезы

Выход из аскезы должен быть плавным и постепенным. Нельзя перегружать желудок, набрасываясь на калорийную и тяжелую пищу. Сама Юлия выходит из аскезы с помощью отрубей, домашних йогуртов, пробиотиков. В обычные дни знаменитость также старается не переедать, она придерживается интервального голодания. Юлия полностью отказалась от сытных завтраков: ей хватает стакана теплой воды с добавлением лимонного сока.