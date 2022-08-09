Скандалы: Устрашение VPN-ом

В московском метро появилась социальная антиреклама этого сервиса

Москвичи утверждают, что пока что такого рода плакаты не получили широкого распространения, однако, опасаются, что это только начало. Борьба государства со свободой получения информации продолжается. Как известно, даже несмотря на то, что пресс-секретарь Путина Песков еще в апреле признался, что поставил на свои гаджеты VPN, власти всеми силами пытаются ограничить распространение этих сервисов, позволяющих обходить блокировку различных интернет-ресурсов.

Совсем недавно россияее столкнулись с трудностями при подключении к VPN-сервису Proton, а потом Роскомнадзор подтвердил блокировку и этого и других VPN-сервисов.

Теперь же кроме блокировки, государство пытается воздействовать и другими способами, в том числе и сугубо пропагандистскими. К примеру, в СМИ появляются материалы, объясняющие «неразумным гражданам» страшный вред, который могут нанести эти сервисы детям… Дальше – больше: в московском метро уже появилась социальная реклама против VPN. На ней злодеи в масках анонимуса и с надписью vpn то ли кошелёк вынимают у пассажира, то ли запрещенные вещества ему подкладывают.

Тем самым власти пытаются изменить общественное мнение в отношении «опасного» сервиса. Более того, параллельно этому в родительских чатах уже вовсю расходится страшилка, в которой объясняется, что vpn — это very painful number (англ: очень болезненный сервис). Правда сама страшилка не нова, но с апреля этого года она снова вошла в оборот.

Необходимо отметить также, что этот плакат был замечен пока в единственном экземпляре на одной из линий метро. К тому же, на нем не видно выходных данных, поэтому неясно, кто его разместил. В пресс-службе метрополитена этот случай журналистам пока не прокомментировали.

Возможно, таким образом изучается реакция москвичей на подобные средства пропаганды.

В социальных сетях, тем не менее, плакат комментируют охотно:

— Это типа попытка внушить иррациональный страх перед VPN? Потому что что конкретно происходит, вообще не ясно.

— Мне кажется, что на этом рисунке человек с VPN пытается остановить женщину, хватающую за грудь девушку в белой блузке. Может, это тайная реклама VPN?

— По-моему, девушка щупает свою подругу за грудь, а страж какого-то порядка с лычкой VPN пытается ее остановить.

— Они похожи на ментов или каких-то работников метро, которые решили обчистить пассажиров.

— Реклама, когда все креативщики уже уехали.

— Эка новость! Яндекс, вон, следит за мной, хоть я ему и разрешения не давала. Потом ещё и насмехается, мол, как тебе, понравилось там-то там-то, где ты в пятницу вечером была? И фотку подкидывает. Любое приложение может залезть куда угодно. Хоть госуслуги, хоть ВПН. Причем, госуслугам я не доверяю больше.

— Мне тут дерматолог в поликлинике сказала, что с 24 февраля не может читать интернет по профильным темам, все иностранные медресурсы для россиян закрыты. Я ей: а vpn? — Что вы! Мне нельзя! У меня муж военный!

— Мои родственники уже открыто говорят, что бояться ставить ВПН и не доверяют ему.

Оригинал материала: “Новые Известия”