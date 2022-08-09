Мнение: О чете «поуехавших» Галкиных… Жить захочешь — не так раскорячишься?

Тяжела и неказиста жизнь российского артиста ©

Выбор-то невелик, на самом деле. Либо ты «вылизываешь» каждое ничтожество там до самых гланд, понимая всю мерзотность сего лицедейства и попутно полностью осознавая, что сам процесс — никакая не гарантия, а просто минимально необходимый ритуал. Либо пытаешься обрести «второе дыхание» на чужой земле, тоже прекрасно понимая, что никаких творческих высот тебе там не достичь. В лучшем случае, позволят время от времени организовывать «чёс», но лишь на условиях полной лояльности принявшей стороне.

Семейная чета Галкиных-Пугачёвых выбрала таки второй вариант. Для которого, в отличие от многих собратьев по цеху, уже были подготовлены запасные аэродромы. причём во множественном числе.

Что из этого вышло?

На Земле Обетованной, кажется, не задалось. Несмотря на обилие русскоязычной публики. В ход пошёл второй вариант. Максим Галкин «засветился» на концертах в Юрмале. С одной характерной деталью.

Собственно, в Юрмале Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва живут уже в течение нескольких месяцев. В этом курортном латвийском городке у них есть собственная #недвижимость. А на минувшей неделе в Юрмале состоялся, наконец, и сольный концерт покинувшего «Мордор» пародиста и юмориста. Задолго до его начала чуть ли не вся Латвия была оклеена афишами с призывами идти на концерты бежавшего из России артиста разговорного жанра.

Но вышел конфуз. Ибо многие из русскоязычных жителей Латвии, посетивших это мероприятие, сочли себя оскорблёнными, а потому в выражениях не стеснялись. «Галкин, иди на ***! Русские в Латвии прекрасно понимают, что происходит. Конкретно понимают, что ты зап***лся», — грубо написала в соцсети рижская журналистка Евгения Шафранек, и её комментарий быстро «завирусился», набрав сотни лайков.

Всё дело в том, что воё выступление в Юрмале пародист начал с обращения на латышском языке. Он сказал: «Я начал учить латышский язык, потому что в России очень внимательно следят за тем, что говорю на концертах. И сегодня я буду говорить и шутить только по-латышски. Вижу, многие латыши испугались, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь, рядом с вами сидят русские. Они вообще не понимают, что тут происходит и за что они заплатили».

Вольно или невольно «залётный» россиянин затронул довольно острую проблему. Каждый четвёртый в Латвии говорит на русском языке. Из этого количества почти каждый третий является «негражданином», несмотря на латвийские корни. «Государственный нарратив о том, что русские сами виноваты в своём положении, потому что вовремя не выучили латышский язык, успешно произнесён со сцены. Надеюсь, что русскоязычных в концертном зале „Дзинтари“ всё же было меньшинство», — ещё один комментарий раздосадованного русского зрителя.

Действительно, языковая дискриминация в странах Балтии, на что в ЕС предпочитают по большей части полустыдливо закрывать глаза, — это большая проблема. В принципе, почти два десятка стран мира официально имеют два и более государственных языка, включая «тоталитарные» Иран и Беларусь. В #США, где каждый восьмой говорит на языке Сервантеса и Лорки дома и в быту, хотя и не признан его «государственный» статус, большинство государственных учреждений, включая Белый дом, Правительство, Национальные библиотеки и др., ведут делопроизводство и поддерживают интернет-сайты также на испанском наряду с английским. А в отдельных штатах и округах знание испанского является одним из требований для приёма на госслужбу. Но именно Прибалтике второй по распространённости язык проживающих несёт явную угрозу, ага…

Ладно, это всего лишь «социокультурный фон» к успешно состоявшимся концертам. Где Максим Галкин помимо уже сказанного засветился беспрецедентным для себя «вылизыванием» публики. Зрители рассказывают, что муж российской Примадонны соловьём распелся на концерте перед латышами, рассыпавшись перед ними в абсолютно восторженных комплиментах. Так, шоумен не просто признался поклонникам в искренней любви, но и заверил зал в том, что ему важен каждый пришедший на его шоу. «Спасибо, гостеприимная Юрмала! Люблю, обожаю вас, дорогие мои зрители! До новых встреч! Незабываемо!» — несколько раз повторял он под занавес концерта. Говорят, Maksims Galkins тоже произнёс их по-латышски. И хотя такого рода излияния вполне традиционны даже для звёзд шоу-бизнеса, по мнению тех, кто помнили предыдущие представления г-на Galkins‘а, всё это выглядело слишком театрально.

Но что нам артистам пенять? «Жить захочешь — не так раскорячишься!» ©

С другой стороны, как же быть с извечнорусским «где родился, там и пригодился»?

И ещё вопрос: ему это зачтётся?

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