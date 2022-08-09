 

В Европе детей будут называть по номерам вместо имен

09.08.2022, 13:33, Разное
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В странах ЕС начали проводить эксперимент по замене детских имен цифровыми обозначениями. Так, в первой группе испытуемых и в документах необходимо вместо имен указать «ребенок №1» и «ребенок №2», при этом будет запрещено указывать пол и возраст ребенка. Номера детей необязательно должны идти в порядке рождения, а могут быть выбраны произвольно родителями или самим ребенком.

Такое нововведение объясняется результатами проведенного исследования специалистами Копенгагенского социального института. Они пришли к выводу, что имена детей зачастую приводят к травмам психологического характера из-за коверканья, изменения в произношении (случайно или нарочно), а также на навязывании прозвищ, основанных на имени ребенка. Согласно проведенным опросам, около 73% детей хотели бы изменить свое имя на другое, 64% хотели бы не иметь имени вовсе, а 38% детей ненавидят своих родителей за выбранное для себя имя. В данном случае, например, «ребенок №7» будет наиболее нейтральным идентификатором будет гарантировать равные права всех детей в европейском сообществе.

Кроме того, ученые из Копенгагена предложили инициативу по предоставлению ребенку права на самоиндентификацию возраста, так как в современном обществе  подрастающее поколение зачастую сильно превосходит по опыту и знаниям тех, кто намного старше – подростки гораздо лучше управляются с техникой, бытовыми проблемами, отношениями и даже доминируют в интимной сфере. Поэтому формальная идентификация по году рождения уже не имеет смысла, уточняют специалисты. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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