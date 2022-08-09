Мнение: Параллельные армии

В стране постепенно формируется новая мобилизационная система для ведения боевых действий на Украине, однако ее можно будет распространить и на любые захватнические и агрессивные войны будущего.

Структурно новая система выглядит следующим образом: регионы обязаны сформировать по нескольку отрядов-батальонов для отправки их на фронт. В Санкт-Петербурге, к примеру, проходят формирование три «именных» батальона: «Кронштадт», «Балтика» и «Нева». Ленинградская область формирует артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский». Ульяновск проводит набор в батальоны «Свияга» и «Симбирск», Иркутск — в «Ангару» и так далее. Всего в стране должно быть создано порядка 40 таких батальонов. Вроде бы немного, так как при средней численности каждого приблизительно в 350-400 человек это всего в общей численности составляет около 15 тысяч человек.

Однако нужно понимать, что это не разовая акция. По сути, создаются именно мобилизационные структуры, параллельные существующим минобороновским. Кроме них, существует незаконная, но вполне комфортно чувствующая себя система условного ЧВК «Вагнер», которая собирает совсем отбросы, запрещенные к несению службы в легальных формированиях — на днях в «Бесогоне» рассказали скрепную историю об уголовнике, искупившем кровью и жизнью грехи своей короткой и яркой жизни в обмен на освобождение.

Губернаторские батальоны — это система откачки региональной отчаявшейся бедноты и нищеты, которым предложен вариант обеспечить свою семью через собственную гибель. Может, кому и повезет, и он даже вернется, хотя не обязательно целиком. Задача этих новых мобструктур — прокачивать через боевые действия и утилизировать бесполезное население. Поэтому батальоны будут одновременно воевать на фронте и проводить набор в тылу. По всей видимости, на губернаторов рано или поздно, но возложат обязанность материального обеспечения этих батальонов — вначале вещевое-денежное, затем легким вооружением, ну, а затем — оплачивать полную экипировку, включая технику, вооружение и боеприпасы.

В качестве недокументированных последствий это означает появление региональных вооруженных структур. Ранее такой привилегией пользовалась лишь Чечня, теперь — как минимум половина регионов. Чем чревата такая ситуация, говорить не приходится — в руках у региональных баронов появляются свои собственные армии. Пока губернатор лоялен Кремлю, проблем нет, но как только у Кремля возникнут проблемы — тут начинаются самые разные сюжеты.

Но деваться некуда: спецоперация сама себя не обслужит, имеющиеся у государства структуры настолько деградировали, что не в состоянии решить задачу ведения локального вооруженного конфликта.

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