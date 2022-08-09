Первые “дальневосточные” микрорайоны будут заселены в 2026 году

Руководитель Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев заявил во вторник, что заселение жилых домов, построенных в рамках программы комплексного освоения Дальневосточного квартала, начнется в 2026 году.

Он сделал это заявление на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он сказал: “Если говорить о Дальневосточном квартале, то первые кварталы проекта должны открыть свои двери для жителей к 2026 году”.

Хотя потенциальные инвестиции есть во всех районах, окончательный победитель будет определен на конкурсной основе. Им станет тот, кто предложит больше жилья за меньшую цену, чем Министерство строительства, чтобы удовлетворить потребности общества.

Потенциально программа может обеспечить 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Инвесторы должны будут вложить около 200 миллиардов рублей в строительство социальной инфраструктуры, такой как детские сады и школы. Взамен они получат поддержку в виде земли, поддержки инфраструктуры, стандартных льгот и преференций для резидентов территорий опережающего развития. Он также сказал, что это может быть год проведения первого конкурса.

Программа призвана помочь интегрировать проекты развития в городах Дальнего Востока. Она призвана создать комфортную среду в городах и обеспечить необходимые условия для строительства доступного жилья. Чтобы облегчить реализацию этой программы, мы расширили границы территорий опережающего развития Дальневосточного региона.