 

Эксперт утверждает, что США не прекратят провокации в отношении Тайваня в ближайшем будущем

09.08.2022, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Провокационные действия США по тайваньскому вопросу будут продолжаться в ближайшем будущем. Трудно поверить, что ситуация улучшится после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Шао Юйцюнь (директор Центра исследований Тайваня Гонконга и Макао Шанхайского института международных отношений) поделился этим мнением во вторник с корреспондентом ТАСС.
Китайское правительство приняло ряд мер в ответ на провокационные действия некоторых стран в отношении тайваньского вопроса. Эксперт заявил, что можно с уверенностью предположить, что США будут продолжать провокации и в будущем.

Он напомнил о законопроекте американских сенаторов, который, среди прочего, предусматривает расширение военной помощи Тайваню, а также другие меры поддержки Тайбэя со стороны Вашингтона. Эксперт отметил, что этот законопроект прямо противоречит принципу “одного Китая”, который был установлен во время исторического визита в Китай американского президента Ричарда Никсона. Шао Юйкунь сказал, что в настоящее время Белый дом проводит консультации с Конгрессом по поводу этого законопроекта, чтобы минимизировать его негативное влияние на китайско-американские отношения. Однако, если учесть недавнюю поездку Пелоси на Тайвань, нынешняя ситуация заставляет с большим трудом верить в будущее. Нынешняя ситуация в Тайваньском проливе между двумя странами сложная.

Мир и стабильность в районе Тайваня находятся под угрозой. Эта угроза исходит от провокационных действий”. Шао Юйцюнь также заявил, что весь Азиатско-Тихоокеанский регион находится в опасности из-за потери мира и экономического роста за последние 40 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры против третьего по значимости поста в правительстве США – Пелоси. 4 августа китайские военные начали широкомасштабные ракетные стрельбы в шести тайваньских водах. Первоначально эти маневры были запланированы на 7 августа, но с тех пор они были продлены на неопределенный срок. С 1949 года Тайвань управляется независимой администрацией. Это произошло после того, как остатки сил Гоминьдана под руководством Чан Кай-ши (1887-1975) бежали с материка.

Тайбэй сохраняет флаг бывшей Китайской Республики и другие характеристики, которые были на материке до прихода к власти коммунистов. Он считается одной из провинций Китая в соответствии с официальной позицией Пекина, которую поддерживают многие страны, включая Россию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06.22 / Щенок чихуахуа нашел самое удобное укрытие и произвел фурор: милое видео

19.11.20 / Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Zivert и другие гости проекта Glamour “Женщины года 2020”

08.05.21 / Для борьбы с клещевым энцефалитом в России увеличат вырубку лесов

08.04.21 / В России введут налог на владение иностранными языками

14.01.21 / Елена Перминова рассказала о сложной беременности: “Каждый день делала уколы в живот”

08.12.21 / Мнение: Письмо: “Место рядом стоит дорого”

07.12.21 / «Раньше граница была дырявая, ее с весны толпами переходили»

27.12.21 / Как одеваться зимой тепло, но элегантно: стильные формулы от имиджмейкера и советы по составлению комфортных образов

10.01.22 / Женщина-машинист отказалась от работы из-за отсутствия удовлетворительного феминитива

18.12.20 / В школах в 2021 году отменят летние каникулы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика