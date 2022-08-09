Эксперт утверждает, что США не прекратят провокации в отношении Тайваня в ближайшем будущем

Провокационные действия США по тайваньскому вопросу будут продолжаться в ближайшем будущем. Трудно поверить, что ситуация улучшится после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Шао Юйцюнь (директор Центра исследований Тайваня Гонконга и Макао Шанхайского института международных отношений) поделился этим мнением во вторник с корреспондентом ТАСС.

Китайское правительство приняло ряд мер в ответ на провокационные действия некоторых стран в отношении тайваньского вопроса. Эксперт заявил, что можно с уверенностью предположить, что США будут продолжать провокации и в будущем.

Он напомнил о законопроекте американских сенаторов, который, среди прочего, предусматривает расширение военной помощи Тайваню, а также другие меры поддержки Тайбэя со стороны Вашингтона. Эксперт отметил, что этот законопроект прямо противоречит принципу “одного Китая”, который был установлен во время исторического визита в Китай американского президента Ричарда Никсона. Шао Юйкунь сказал, что в настоящее время Белый дом проводит консультации с Конгрессом по поводу этого законопроекта, чтобы минимизировать его негативное влияние на китайско-американские отношения. Однако, если учесть недавнюю поездку Пелоси на Тайвань, нынешняя ситуация заставляет с большим трудом верить в будущее. Нынешняя ситуация в Тайваньском проливе между двумя странами сложная.

Мир и стабильность в районе Тайваня находятся под угрозой. Эта угроза исходит от провокационных действий”. Шао Юйцюнь также заявил, что весь Азиатско-Тихоокеанский регион находится в опасности из-за потери мира и экономического роста за последние 40 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры против третьего по значимости поста в правительстве США – Пелоси. 4 августа китайские военные начали широкомасштабные ракетные стрельбы в шести тайваньских водах. Первоначально эти маневры были запланированы на 7 августа, но с тех пор они были продлены на неопределенный срок. С 1949 года Тайвань управляется независимой администрацией. Это произошло после того, как остатки сил Гоминьдана под руководством Чан Кай-ши (1887-1975) бежали с материка.

Тайбэй сохраняет флаг бывшей Китайской Республики и другие характеристики, которые были на материке до прихода к власти коммунистов. Он считается одной из провинций Китая в соответствии с официальной позицией Пекина, которую поддерживают многие страны, включая Россию.