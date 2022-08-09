По сравнению с прошлым годом площадь, пострадавшая от лесных пожаров, в Твери сократилась на 85%

В Тверской области по сравнению с прошлым годом на 85% снизилось количество лесных пожаров, а общее число – на 42%. В пресс-релизе регионального правительства говорится, что в Верхневолжье лесные пожары сократились на 42%, а площади возгораний – на 85% соответственно.

С начала пожароопасного сезона в Тверской области было потушено 14 лесных пожаров площадью около 10 га. В настоящее время в Тверской области используется 50 камер для мониторинга природных пожаров. Губернатор Руденя распорядился установить еще десять дополнительных систем для мониторинга лесов в 2022 году.