Мнение: Запад лишает Украину маски невинной жертвы

В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в РФ факты: Вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого.

Отчет Amnesty International (AI) был опубликован еще на прошлой неделе, однако страсти вокруг него в Украине не утихают. От стадии «да как вы посмели?!» украинская сторона перешла к отрицанию.

Министерство культуры и информационной политики Украины (проще говоря, минцензуры) заявило, что AI не имело права использовать для подготовки документа свидетельства, собранные на неконтролируемой Украиной территории, а также на территории России. Говоря принятым на интернет-форумах языком, у Украины от этого отчета знатно пригорело и продолжает бомбить. А значит, на то есть причина.

Ничего нового

Вкратце напомним, из-за чего разгоелся скандал. 4 августа на сайте международной правозащитной организации Amnesty International появился отчет, в котором утверждалось, что действия ВСУ подвергают опасности жизнь мирных жителей. В частности, говорилось о размещении вооружений вблизи жилой застройки, возле школ, больниц и т.п. «Все стороны в конфликте должны всегда проводить различие между военными и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения», – призывала AI.

Разумеется, любому, кто следит за ходом военной операции на Украине, отчет не скажет ничего нового. Фото сгоревших украинских танков в арках домов на Донбассе, многочисленные фото расквартировки (вариант: размещения складов оружия) подразделений ВСУ в детсадах и школах – все это мы видели уже неоднократно. Для украинских военных пальнуть из миномета, подъехав поближе к домам – это вообще еще с 2014-го вообще не сенсация.

Добавим, что в отчет не вошло еще многое. Обстрелы Донецка кассетами с минами ПФМ («Лепесток»), удары по нему же ракетами «Точка-У», видео казней и пыток пленных, обстрелы ЗАЭС, а также приграничных с Украиной деревень на территории РФ. Иначе говоря, отчет мог бы быть куда жестче. Но учитывая, что до этого AI неоднократно и неприкрыто играла на стороне Украины (к примеру, в информационном сопровождении ситуации вокруг мариупольского драмтеатра), как говорится, и на том спасибо.

В ответ Украина открыла по Amnesty International огонь изо всех стволов. Отчет раскритиковал лично Зеленский, его офис, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Аккаунты AI в соцсетях атаковали проукраинские боты и тролли. Вице-премьер-министр Украины назвала отчет «оправданием российской агрессии». Под конец отмазывать подмоченный имидж ВСУ взялась даже посол Великобритании в Украине и британская пресса.

Впрочем, даже это не помогло. В Amnesty International извинились за чувства, которые они могли ранить своим докладом, однако не отказались от своих слов.

Чего боится Украина

Вряд ли раздражение украинских властей можно свести к какой-то одной причине или даже выделить основную. Скорее, причин несколько и они усиливают друг друга.

Прежде всего, скандал как две капли воды похож на ситуацию 5-летней давности в Сирии. Тогда AI обвинили возглавляемую США антисирийскую коалицию в том, что та «не смогла принять необходимых мер для защиты мирного населения» и в гибели 774 мирных жителей в Сирии и Ираке. В ответ США, как и Украина сегодня, начали обвинять AI в недостоверности информации, на которой базировались выводы отчета. То есть украинцы ведут себя ровно так же, как и их кураторы. Видимо, рассчитывая, что война и высокое покровительство все спишут.

Второй причиной резкой реакции наверняка является страх руководства Украины лишиться общепризнанного статуса жертвы. На этот статус у украинских властей завязано сегодня не просто многое, а вообще все. «Сегодня Россия прикладывает максимум усилий, чтобы дискредитировать ВСУ в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния», – написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В этой публикации он намекает на совершенно отдельную историю – слухи о продаже поставляемых Америкой Украине вооружений на черном рынке. Эту тему активно пытается исследовать конгрессмен Виктория Спартц. Телеканал CBS News даже успел выпустить фильм, в котором утверждается, что до фронта доходит не более 40% таких поставок. Понятное дело, что руководство Украины совсем не заинтересовано в таких расследованиях, ставящих поставки оружия под угрозу. Тогда как отчет AI – лишний аргумент в пользу снижения их интенсивности и качества.

Но дело не только в оружии. Пока в общественном мнении Запада существует консенсус в отношении статуса Украины как однозначно пострадавшей стороны, ей многое прощается. Западные политики на многие проблемы и неудобные моменты попросту закрывают глаза.

Например, если Россия – агрессор, то почему украинцы ищут там спасения? По последним данным, таких уже 3,2 млн человек, причем лишь половина из них – жители Донецкой и Луганской областей.

Почему Украина отказывается от жизнеобеспечения территорий, которые громко называет своими? Прекращает выплату зарплат и пенсий, социальных пособий, консервирует инфраструктуру, не ведя подготовку к отопительному сезону?

По какому праву проводит системную политику террора на неконтролируемых территориях в отношении населения? Угрожает врачам и учителям за то, что они лечат и учат?

Жертва давно не жертва

Опасность отчета AI для руководства Украины не столько в приводимых там фактах и свидетельствах. Главное в другом – собранные вместе, все эти факты подводят к очевидному выводу: в ходе ведения боевых действий Украина давно перешла все мыслимые моральные законы и ограничения. И с каждым днем это сложнее отрицать даже тем, кто изначально Украину поддерживал. Лишившись же этого общепризнанного ярлыка жертвы, Украина рискует не только потерять поставки вооружений. Она потеряет или в значительной степени лишится и финансовой поддержки.

Не говоря уж о том, что это оставит ее с Россией один на один. Ведь одно дело – помогать бедной-несчастной Украине, о страданиях которой кричат из каждого утюга. И совсем другое, когда из утюга говорят о провоцировании гибели мирного населения, нарушении законов войны и прочих неприятных вещах. Тем более, что заявляет это не Минобороны РФ и не RT, а западная правозащитная организация с многолетней историей.

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