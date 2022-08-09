 

Западных лидеров якобы начали «награждать» медалью «За возрождение фашизма»

09.08.2022, 13:01, Новости дня
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Поставляющим вооружения Киеву лидерам стран отправляют медали «За возрождение фашизма», медали сплавлены из осколков снарядов, сообщило женское движение «Катюша».

«Сегодня мы отправили по экземпляру своеобразной «награды» в адрес каждого из лидеров западных стран, которые поставляют смертельное железо киевскому режиму. Собранные металлические части обработаны таким образом, чтобы они напоминали медаль, но все еще оставались оплавленным осколком снаряда», – говорится в Telegram-канале движения «Мягкая сила».

На обеих сторонах знака нанесена гравировка «За возрождение фашизма» и разбитый символ признанного запрещенным в РФ экстремистского националистического украинского батальона «Азов», окруженного звездами с флага Евросоюза.

Медаль направили лидерам Германии, США, Британии, Франции и других государств, поддерживающих киевский режим.

«На Украине идет специальная военная операция. Русские солдаты и офицеры, сражаясь, проявляют чудеса храбрости и героизма. Получают боевые награды за то, что хотят остановить войну, развязанную восемь лет назад. Но было бы несправедливо, если б «наград» были лишены те, кто начал эту войну. Кто поддерживал и растил фашизм. Учил убивать женщин, детей и стариков. Потому мы решили исправить эту несправедливость, и учредили «медаль за возрождение фашизма». Мир обязан знать тех, кто это сделал. И эта неотвратимая «награда» должна найти своих «героев», – рассказала активистка движения из Белгорода Валентина Бельченко.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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