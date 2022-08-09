Западных лидеров якобы начали «награждать» медалью «За возрождение фашизма»

Поставляющим вооружения Киеву лидерам стран отправляют медали «За возрождение фашизма», медали сплавлены из осколков снарядов, сообщило женское движение «Катюша».

«Сегодня мы отправили по экземпляру своеобразной «награды» в адрес каждого из лидеров западных стран, которые поставляют смертельное железо киевскому режиму. Собранные металлические части обработаны таким образом, чтобы они напоминали медаль, но все еще оставались оплавленным осколком снаряда», – говорится в Telegram-канале движения «Мягкая сила».

На обеих сторонах знака нанесена гравировка «За возрождение фашизма» и разбитый символ признанного запрещенным в РФ экстремистского националистического украинского батальона «Азов», окруженного звездами с флага Евросоюза.

Медаль направили лидерам Германии, США, Британии, Франции и других государств, поддерживающих киевский режим.

«На Украине идет специальная военная операция. Русские солдаты и офицеры, сражаясь, проявляют чудеса храбрости и героизма. Получают боевые награды за то, что хотят остановить войну, развязанную восемь лет назад. Но было бы несправедливо, если б «наград» были лишены те, кто начал эту войну. Кто поддерживал и растил фашизм. Учил убивать женщин, детей и стариков. Потому мы решили исправить эту несправедливость, и учредили «медаль за возрождение фашизма». Мир обязан знать тех, кто это сделал. И эта неотвратимая «награда» должна найти своих «героев», – рассказала активистка движения из Белгорода Валентина Бельченко.

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