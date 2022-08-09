МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада

Представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии.

Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.

«Демократия или демосумасшествие (от слов «democracy» и «crazy» – прим. ВЗГЛЯД)?» – написал дипломат в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».

Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.

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