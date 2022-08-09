В Москве взлетели цены на квартиры в новостройках бизнес-класса

Аналитики компании “Метриум” заметили, что цены на квартиры в московских новостройках бизнес-класса значительно выросли. Во втором квартале 2022 года такая недвижимость стоит в среднем 29,1 миллиона рублей. Это на 8% дороже, если сравнивать с аналогичным периодом 2021-го.

Заметнее всего подорожали “однушки”. Стоимость таких квартир составляет в среднем 20,1 миллиона рублей. По сравнению с данными прошлого года, рост составил 16%. Двушки сейчас можно приобрести примерно за 29 миллионов рублей (+11%), трешки – за 39,8 миллиона (+15%), а студии – за 12,9 миллиона (+10%).

Что практически не изменилось – так это площадь квартир в новостройках бизнес-класса. Аналитики “Метриума” сообщили, что размер одной студии составляет в среднем 28 квадратных метров, однокомнатной квартиры – 45 “квадратов”, а двушки – 69 квадратных метров. А трешки уменьшились на 2,3 квадратных метра, и теперь их общая площадь – примерно 96 квадратных метров, пишет “Общественная служба новостей”.

Ранее сообщалось, что доля ипотечных сделок в Москве в новостройках бизнес-класса в июне 2022 года достигла 62%, что стало рекордом. Эксперты объясняют это появлением на рынке недвижимости гибридных программ, которые позволяют сочетать разные виды ипотеки на квартиру. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.