Поймал и затащил в машину: издевательства над лисенком попали на видео

В одной из групп Домодедово в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина поймал лисенка и затащил его в машину. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении интернет-издания “Подмосковье сегодня”, неизвестный долго гнался за животным, а когда поймал, схватил за шкирку и потащил к авто.

Подписчики группы возмутились поведением героя ролика. Некоторые отметили, что на поступок мужчины нужно срочно пожаловаться в полицию.