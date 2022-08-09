 

Поймал и затащил в машину: издевательства над лисенком попали на видео

09.08.2022, 13:00, Разное
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В одной из групп Домодедово в соцсетях появился ролик, на котором видно, как мужчина поймал лисенка и затащил его в машину. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении интернет-издания “Подмосковье сегодня”, неизвестный долго гнался за животным, а когда поймал, схватил за шкирку и потащил к авто.

Подписчики группы возмутились поведением героя ролика. Некоторые отметили, что на поступок мужчины нужно срочно пожаловаться в полицию.


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