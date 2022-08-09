Geely показала премиальный минивэн Zeekr 009

Китайский бренд Geely представил обновленный паркетник под названием Geely Atlas.

В свою очередь, параллельно публике продемонстрировали снимки электрического минивэна Zeekr 009. Первую модель под данным брендом продемонстрировали годом ранее. Продаваемая модель остается достаточно востребованной на китайском рынке. Пока по изображениям можно лишь частично рассмотреть модель, которая имеет сдвижные средства и светодиодную решетку радиатора.

В продажу Zeekr 009 выйдет в версиях с 6-7-местным салоном. Пока уровень производительности и остальные параметры засекречены, однако эксперты прогнозируют, что электрический минивэн сможет выдать до 700 километров без подключения к зарядке.