 

Geely показала премиальный минивэн Zeekr 009

09.08.2022, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайский бренд Geely представил обновленный паркетник под названием Geely Atlas.

В свою очередь, параллельно публике продемонстрировали снимки электрического минивэна Zeekr 009. Первую модель под данным брендом продемонстрировали годом ранее. Продаваемая модель остается достаточно востребованной на китайском рынке. Пока по изображениям можно лишь частично рассмотреть модель, которая имеет сдвижные средства и светодиодную решетку радиатора.

В продажу Zeekr 009 выйдет в версиях с 6-7-местным салоном. Пока уровень производительности и остальные параметры засекречены, однако эксперты прогнозируют, что электрический минивэн сможет выдать до 700 километров без подключения к зарядке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.22 / В Новосибирске нейрохирурги избавили пациента от тремора с помощью операции на мозге

10.02.22 / МОК назвал спекуляциями…

02.12.21 / Мнение: Эхо Цапков

02.02.22 / Как поссорился Сергей Владимирович с Ксенией Анатольевной и зачем – Личное мнение

26.06.22 / Молодые дизайнеры представили свои первые капсульные коллекции на неделе моды в Москве

17.09.20 / Вера Полозкова откровенно о личной жизни: “Если бы мне когда-то сказали, что я буду многодетной матерью-одиночкой, я была бы в ужасе”

15.09.21 / Открытые, общительные и любят находиться рядом с людьми: 4 знака зодиака, которые боятся одиночества

28.06.22 / «Не могу дать никаких обещаний» – Столтенберг о процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО

24.11.21 / Володин заявил о важности обратной связи при обсуждении законопроектов о QR-кодах

29.04.22 / Мнение: Рамзан Кадыров про «конец шайтанов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика