Скандалы: Розыск кандидата в губернаторы

Отправится ли депутат Белоусов по стопам Рашкина

Депутат Госдумы Вадим Белоусов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере, объявлен в розыск, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Апелляционная жалоба его защитниками подана — в ней утверждается, что суд вообще не имел права рассматривать дело. А сам г-н Белоусов по-прежнему остается одним из зарегистрированных кандидатов на выборах главы Удмуртии, которые пройдут 11 сентября…

Бывший совладелец и гендиректор макаронной компании «МАКФА» Вадим Белоусов стал депутатом в 2011 году, избравшись по списку «Единой России», его партнером по бизнесу (и соучастником, считает следствие) был тогдашний губернатор Челябинской области Михаил Юревич. С 2017 года г-н Юревич скрывается за границей.

В Госдуму седьмого и восьмого созывов г-н Белоусов шел уже по списку «Справедливой России», а в 2018 году частично лишился депутатской неприкосновенности: Госдума дала согласие Генпрокурору на возбуждение против него уголовного дела. Рассмотрение вопроса на пленарном заседании и голосование (невиданное ранее в подобных ситуациях дело!) проходило в закрытом для прессы режиме. С тех пор г-н Белоусов жил и трудился под подпиской о невыезде: ему было запрещено покидать территорию России. Летом 2020 года начался суд, приговор закончили оглашать 3 августа 2022 года: депутат признан виновным за взяточничество в особо крупном размере (около 3 млрд рублей), совершенное в составе группы лиц, и приговорен к 10 годам лишения свободы, штрафу в 500 млн рублей и конфискации имущества.

Свою вину г-н Белоусов не признал. Начало оглашения приговора он выслушал лично, а на финал на следующий день не явился. Суд тут же вынес постановление об объявлении осужденного (его должны были взять под стражу прямо в зале суда) в розыск — «в связи с неявкой без уважительных причин» и «неустановлением его местонахождения», сообщили в Мосгорсуде.

С тех пор никаких новостей о том, где находится депутат Госдумы и кандидат в главы Удмуртии, нет. Адвокат Алексей Михальчик объяснил «МК», что обычно в подобных случаях «суд в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом должен поручить прокурору организовать розыск пропавшего, а прокурор направляет материалы в оперативные подразделения МВД, которые занимаются розыском. Параллельно возможно объявление в международный розыск по линии Интерпола, если есть сведения, что обвиняемый покинул пределы России». На данный момент обнаружить г-на Белоусова в розыскной базе МВД не удалось.

Но приговор он решил оспаривать. Из текста краткой апелляционной жалобы, поданной его адвокатами 5 августа (текст документа есть в распоряжении «МК»), следует, что первым и чуть ли не главным основанием для полной отмены приговора и оправдания депутат считает то, что суд принял к производству и рассмотрел это дело с нарушением требований закона «О статусе сенатора РФ и депутата Госдумы». Этот закон, разъясняя суть конституционного принципа неприкосновенности народных избранников, требует от следствия направлять уголовные и административные дела в отношении парламентариев в суд лишь после того, как за это проголосует палата. С соответствующей просьбой в Госдуму должен обратиться Генпрокурор РФ. В случае с г-ном Белоусовым материалы следствия с обвинительным заключением, подписанным первым заместителем Генпрокурора РФ, летом 2020 года ушли в суд без согласия Госдумы. Ее, собственно, никто и не спрашивал…

Когда в ноябре прошлого года Генпрокурор Игорь Краснов пришел в Госдуму за согласием на возбуждение уголовного дела о незаконной охоте против коммуниста Валерия Рашкина, в ходе обсуждения его спросили, обратится ли он, г-н Краснов, еще раз после окончания следствия с просьбой о согласии на передачу дела в суд. Г-н Краснов ответил уклончиво, пообещав действовать «в строгом соответствии с законодательством». Да, предусмотрена такая процедура — обращение с просьбой дать согласие передать дело в суд, признал он, но «тем не менее в практике есть и примеры того, что это согласие не нужно». Какие это примеры — он не сказал. Единственным на тот момент (да и на нынешний тоже) примером такого рода было как раз дело Вадима Белоусова.

В марте 2022 года Госдума обсуждала представление Генпрокурора с просьбой дать согласие на передачу дела Рашкина в суд, и историю с г-ном Белоусовым депутаты вновь вспомнили. Спикер Вячеслав Володин тогда попросил председателя думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба («ЕР») изучить вопрос и проинформировать депутатов, почему в том случае было сделано исключение.

Г-н Аршба сказал сейчас в разговоре с «МК» так: «Генпрокурор полагает, что он поступил правильно, а если есть отличное мнение, мы сможем обсудить его лишь после вступления приговора в силу, то есть после прохождения апелляционных процедур». В любом случае, заметил он, «раньше сентября мы сделать это физически не сможем» — депутаты должны собраться лишь 12 сентября.

После прохождения апелляционных процедур Госдуме все равно придется еще раз голосовать по делу Белоусова: если приговор вступит в силу, справоросс лишится депутатского мандата. Между тем в Госдуме с июня лежит внесенный самим г-ном Белоусовым законопроект, призванный, по его словам, исправить коллизию, которая на данный момент есть в российском законодательстве, и прописать закрепленный законом «О статусе…» порядок передачи дел в отношении депутатов в суд еще и в Уголовно-процессуальном кодексе. Профильный комитет по госстроительству и законодательству эту инициативу еще не рассматривал.

Марина Озерова

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”