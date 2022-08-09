Мнение: Садизм Зеленского

The Washington Post написал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Мол, нужно «призвать к ответственности все население» России. Мол, «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него».

Вообще-то процентов 75-80 россиян, если не больше, за границу не ездит. И именно эти «невыездные» россияне в массе своей – надежда и опора власти.

Что удивительно, президент Украины считает, что запрет на пребывание на Западе должен касаться и тех граждан РФ, что покинули страну в знак протеста против действий властей. «Какими бы россияне ни были <…>, отправьте их в Россию» – заявил Зеленский The Washington Post.

Не думаю, что Запад прислушается к Зеленскому по этому конкретному вопросу. Отправить в Россию тех, в отношении кого в России возбуждены уголовные дела, это попахивает садизмом.

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