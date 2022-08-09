Мнение: План убийства Лукашенко

Один из обвиняемых в заговоре с целью убийства Лукашенко, в ходе судебного процесса признал наличие плана "Тишина" в рамках которого планировалось завалить Батьку не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

План "Тишина"

Обвиняемый по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии Юрий Зенкович имел разработанный план по убийству Александра Лукашенко. Об этом сегодня, 8 августа, стало известно в ходе судебного процесса.

Юрий Зенкович признал, что является противником действующей в Белоруссии власти, и не стал оспаривать корыстные мотивы, которые побудили его к участию в заговоре с целью захвата власти. Кроме того, ему инкриминировали совершение преступления с целью облегчить совершение другого преступления — заговора с целью захвата власти неконституционным путем. По данным следствия, Зенкович создал экстремистское формирование, призывал к захвату власти и разжигал вражду и рознь. При этом, отвечая на вопрос, допускал ли он жертвы среди гражданского населения ради реализации своих действий, Зенкович сообщил, что это самая последняя мера, но вероятность жертв среди гражданских он допускал.

По словам обвиняемого, план под названием «Тишина», целью которого было убийство президента Белоруссии, был разработан Денисом Дисом Хофманом. План был передан Юрию Зенковичу, а исполнителем должен был стать Николай Автухович, судебный процесс над которым проходит параллельно.

Напомним, заговор о свержении Александра Лукашенко бал раскрыт в прошлом году. Заседание по данному уголовному делу началось 29 июля. По нему в качестве обвиняемых привлечены пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.

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Отвечая на вопрос прокурора по поводу плана физического устранения президента, который разрабатывался Хофманом, Зенкович сказал: "План "Тишина" мне предоставлялся, но другим человеком. (…) Автухович сказал, (про план – Sputnik) что это малопрофессионально, и я про него забыл".

Зенкович также дал показания в суде по поводу мер конспирации, которые использовали заговорщики.

Он сказал, что отбор в состав заговорщиков, которые планировали совершить государственный переворот в Беларуси, проводился лишь по протекции тех, кто уже состоял в заговоре, вопрос решался на коллегиальной основе.

По его словам, так в число заговорщиков были приняты Игорь Макар и Ольга Карач. Зенкович уточнил, что лично он был категорически против Карач "из-за ее необязательности".

Также Зенкович рассказал, что у заговорщиков были пароли – слово "рассвет" и "5556" – цифры на случай провала заговора.

Прокурор зачитал выдержку из плана "Тишина", где планировалось стрелять из гранатомета "Муха" по машине президента.

Как следует из обвинения, Зенкович прибыл в Беларусь 5 августа 2020 года. По словам прокурора, он прибыл в страну под видом законопослушного гражданина, чтобы принять участие в голосовании на президентских выборах, а на самом деле – с целью силовой смены власти стране.

При этом прокурор задал вопрос, правда ли, что с 5 августа по 12 сентября 2020 года он вел поиск радикально настроенных граждан, в том числе и среди силовых структур.

На что Зенкович ответил, что ему в штабе Виктора Бабарико сказали; "вы – старая оппозиция и мы покажем, как менять власть в стране".

Зенкович также сказал, что когда увидел, что "(Светлана – Sputnik) Тихановская проиграла все, что можно", он вышел на контакт с "силовиком" Журавским и спросил у него, – "может ли армия исправить ситуацию" "вот с этого вся история началась", – сказал обвиняемый.

Зенкович также еще раз подтвердил, что заговорщики ожидали, что ВПК США выделит им 10 миллионов долларов на проведения военного переворота в стране. Он также сообщил, что заговорщики, а именно Дмитрий Щигельский, обращался к властям Израиля помочь провести госпереворот в Беларуси.

Как ранее сообщалось, Хофман, у которого двойное гражданство – Украины и Германии – является фигурантом дела о попытке военного переворота в Беларуси. Его "отряды гражданской обороны" признаны в Беларуси террористической организацией.

Как ранее сообщал Sputnik, в террористический список КГБ формирование "Отряды гражданской самообороны", так называемые "Отряды Хофмана", были внесены в 2021 году одними из первых. Ранее также сообщалось, что по фактам совершения членами этой организации терактов возбуждены уголовные дела. Фигурантами по этим делам проходят Ольга Карач и Денис Хофман, которые также являются фигурантами дела о попытке военного переворота в Беларуси.

Юрист Юрий Зенкович имеет двойное гражданство – белорусское и американское, долгое время проживал в США. В фильме "Убить президента", который был показан по телеканалу ОНТ, он подтвердил, что был агентом спецслужб США.

"Контакт, который у меня был, с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ", – сказал Зенкович. Он признался, что несколько лет назад к нему в офис в Нью-Йорке пришли двое людей в штатском и предложили ему работать на американское правительство.

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Само собой, все эти планы провалились ввиду оперативной работы КГБ Белоруссии и ФСБ РФ по вскрытию заговора и задержанию заговорщиков на территории Белоруссии и России.

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