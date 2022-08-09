Ни огня, ни драйва – Личное мнение

На днях у меня состоялся очень интересный диалог с товарищем, открывший мне на многое глаза.

Виктор хорош собой, успешен, умён и, как ни странно, одинок.



Фото: istockphoto.com

– В чём твоя проблема? — спрашиваю.

– Мне — 45, и в этом возрасте я не хочу строить серьёзные отношения со студентками. Мы — совершенно на разных волнах.

– Ну, ок. А 35-летние тебя чем не устраивают?

– К этому возрасту они какие-то уставшие, побитые жизнью, что ли, становятся. Особенно, если за плечами — развод. Ни огня, ни драйва. Понимаешь?

Понимаю. Прекрасно понимаю!

Если Виктор прихватит на встречу со мной 22-летнюю подружку, то мы, скорее всего, хорошо проведём время: с энтузиазмом выберем то, что будем есть, поржём, обсудим то, что нам интересно, вложив в это обсуждение всю энергию чувств, мыслей, эмоций.

Если же он притащится с тётенькой постарше, то, с большой долей вероятности, будет скучно.

Пожившая женщина, пусть и очень симпатичная, притушит огонь беседы грузом прожитых лет.

В ней — меньше радости, амбиций и драйва, чем в 22-летней, но больше проблем, настороженности и разочарования.

Она обжигалась.

В её взгляде — усталость: от работы, от дома, от плохих отношений и не менее плохой зарплаты. В её интонациях и жестах сквозит то раздражение раздражение, то обречённость. А порой — и горечь.

И то, и другое, и, тем более, третье — мощнейший антисекс, который и вы, мои хорошие, наверняка время от времени транслируете миру.

Неудивительно, что у вас нет любовника, или муж вас не особенно-то и желает, что в течение дня вам чаще хочется поныть и понудеть, чем поржать в голос, что вам самим от себя порой тошно!

Простой вопрос: когда вы в последний раз смеялись взахлёб, до слёз в глазах? Помните? То-то и оно.

Многие женщины считают, что главная прелесть 20-летних — в их упругой коже. И есть в этом есть большая доля правды.

Но всё-таки главная привлекательность молодых девушек — в том, что они ещё не устали от жизни, что потери и разочарования их пока не заземлили, что в них — полно подлинного задора и страсти, что планы на выходные у них — ого-го какие, а не «постирать и погладить».

Хотите стать привлекательнее, желаннее, счастливее — облегчайте себе жизнь, мои лапоньки!

Ваш самоотверженный труд бесплатной домработницы по достоинству не оценит никто, включая вас самих.

Вместо того, чтобы гладить рубашки мужу, займитесь с ним сексом.

Вместо того, чтобы развешивать бельё на сушилке, вымойте голову и красиво уложите волосы.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на стиральную машину и утюг.

Танцуйте! Читайте хорошие книги! Занимайтесь йогой! Расслабляйтесь! Катайтесь на роликах или встречайтесь с подругами!

Я вот начала писать картины маслом. У меня прям глаза загораются, когда встаю за мольберт!

Какая мне уборка и стирка? Вы, вообще, о чём?!

Всю домашнюю работу я доверяю профессионалам, а сама занимаюсь исключительно тем, что люблю и хочу делать.

Возьмём стирку и глажку.

Их лучше поручить экспресс-прачечной Стиркалёт с доставкой для жителей Москвы и области.

Невероятно удобно!

Курьер заберёт вещи в течение часа после заказа и доставит их постиранными — в течение суток.

Возможна стирка день в день: утром вы отдали вещи, вечером вам их вернули в чистом и выглаженном виде. Можно выбрать точное (до минуты!) время доставки. Менять планы на день и ждать курьера не придётся.

Пользоваться услугами «Стиркалёт» — так же просто, как заказать продукты или вызвать такси: никаких заморочек с приёмкой белья. Курьер из Яндекс GO просто забирает вещи и уходит. Взвешивают и сортируют грязное бельё уже в прачечной.

В «Стиркалёт» стирают повседневную, верхнюю, спортивную и детскую одежду, мебельные чехлы, постельное и даже нижнее бельё. А ещё — спортивный инвентарь, ковры, даже детские игрушки. В общем, всё, что подлежит машинной стирке.

Материал может быть любой сложности, и цена за стирку от этого не изменится. Постирать, к примеру, одеяла или подушки будет стоить столько же, сколько большой комплект футболок, так как цена рассчитывается исключительно по весу грязного белья.

Во время заказа стирки можно оставить комментарий в приложении, чтобы конкретные выстиранные вещи привезли на вешалках или при стирке использовали кондиционер для белья, который вместе с вещами передал заказчик.

Минимальный объем стирки без глажки — 4 кг (это полный бак небольшой стиральной машинки или вещи семьи из трёх человек за неделю носки) — обойдется всего в 1 500 рублей. Это на 800 – 1 100 рублей дешевле, чем в других московских прачечных и химчистках. И да: в цену входит забор вещей и доставка. Глажка +500 рублей.

Если при взвешивании белья будет перевес до 1 кг, доплачивать не придётся. Если вы сдали в «Стиркалёт», скажем, 4,6 кг грязного белья, то за стирку и доставку вы всё равно платите как за 4 кг, то есть 1 500 рублей.

Всего за 6 000 рублей в месяц семье из 2 человек можно на месяц забыть о стирке и сушке, а за 8 000 рублей — ещё и о глажке.

Доставка бесплатная при любом объеме заказа.

Деньги, которые клиент платит за стирку/глажку резервируются на карте на сутки. Если весы покажут, что вещей меньше заявленных (4,8 кг вместо 5 кг, например), клиенту вернут часть суммы. В случае претензий, всю сумму могут вернуть мгновенно. Данные карт пользователей сервис не хранит, их получает только банк-эквайер.

Все вещи стирают отдельно, строго с учётом рекомендаций на ярлычках. Вещи каждого клиента стирают в отдельной машинке. Таким образом, нижнее бельё клиента никогда не постирают с чужим нижним бельём, а вещи не перепутаются и не потеряются.

Скачать приложение «Стиркалёт», оставить заявку на стирку или стирку/глажку можно по ссылке.

По промокоду MIRO скидка на первый заказ — 300 рублей.

Представляете, сколько времени освободится у вас на себя, если вы поручите стирку и глажку профессионалам, как это делаю я?

Вы отдохнёте, займётесь тем, что, наконец-то, приносит вам радость. Начнёте больше улыбаться и смотреть на жизнь по-другому: не как на череду унылых, монотонных дел, а как на что-то увлекательное и драйвое.

Внутренний драйв — это лучший, я уверена, эликсир молодости и красоты! Ну, и немного ботокса, конечно.

Когда вы танцуете, вы чувствуете себя беззаботной девчонкой. Когда вы занимаетесь любовью, вы чувствуете себя желанной женщиной. Когда вы стираете и гладите, вы чувствуете себя бесплатной домработницей.

А кем чувствуете себя вы большую часть дня?

Я вас слушаю очень внимательно.

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