В результате ДТП с участием микроавтобуса трое пострадавших были доставлены в реанимационные отделения в Новосибирской области

В результате ДТП с участием грузовика с микроавтобусом и легкового автомобиля на трассе в Новосибирской области три человека получили тяжелые травмы.

Все остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, во вторник в лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе в Новосибирской области пострадали 11 человек. В результате аварии погибли водитель и 10 пассажиров микроавтобуса.

Сотрудники МЧС спасли водителя микроавтобуса, а женщин передали бригаде скорой помощи. Согласно сообщению, 11 человек получили травмы и были доставлены в Центральную районную больницу.

Трое из пострадавших находились в реанимации, а восемь других были помещены в хирургическое отделение. Один из восьми пациентов хирургического отделения уже был выписан к утру, остальные все еще находятся в состоянии средней тяжести и, как ожидается, будут выписаны в ближайшее время.

Остальные останутся на амбулаторном лечении. Один пациент из отделения интенсивной терапии также был переведен в хирургическое отделение после ночной операции.

Оба пациента отделения интенсивной терапии в настоящее время находятся в критическом состоянии. Пациенты отделения интенсивной терапии находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время мы расследуем обстоятельства этого несчастного случая. Начато расследование того факта, что водитель микроавтобуса незаконно перевозил пассажиров, о чем позже было сказано в пресс-релизе. В момент аварии оба водителя выглядели трезвыми. Оба водителя были трезвы в момент аварии.