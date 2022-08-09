 

В результате ДТП с участием микроавтобуса трое пострадавших были доставлены в реанимационные отделения в Новосибирской области

09.08.2022, 11:49, Разное
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В результате ДТП с участием грузовика с микроавтобусом и легкового автомобиля на трассе в Новосибирской области три человека получили тяжелые травмы.
Все остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, во вторник в лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе в Новосибирской области пострадали 11 человек. В результате аварии погибли водитель и 10 пассажиров микроавтобуса.

Сотрудники МЧС спасли водителя микроавтобуса, а женщин передали бригаде скорой помощи. Согласно сообщению, 11 человек получили травмы и были доставлены в Центральную районную больницу.

Трое из пострадавших находились в реанимации, а восемь других были помещены в хирургическое отделение. Один из восьми пациентов хирургического отделения уже был выписан к утру, остальные все еще находятся в состоянии средней тяжести и, как ожидается, будут выписаны в ближайшее время.

Остальные останутся на амбулаторном лечении. Один пациент из отделения интенсивной терапии также был переведен в хирургическое отделение после ночной операции.

Оба пациента отделения интенсивной терапии в настоящее время находятся в критическом состоянии. Пациенты отделения интенсивной терапии находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время мы расследуем обстоятельства этого несчастного случая. Начато расследование того факта, что водитель микроавтобуса незаконно перевозил пассажиров, о чем позже было сказано в пресс-релизе. В момент аварии оба водителя выглядели трезвыми. Оба водителя были трезвы в момент аварии.


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