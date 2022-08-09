Девять муниципалитетов Челябинска были накрыты дымом из Ханты-Мансийского автономного округа

Согласно материалам, распространенным во вторник пресс-центром МЧС России, дым от природных пожаров Ханты-Мансийского автономного округа достиг семи муниципальных образований и двух городских районов Челябинска.

Дым является следствием природных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Он охватывает девять муниципальных образований (Кунашакский и Еткульский; Еманжелинский и Варненский районы, города Челябинск, Копейск).

Согласно материалам, действующих пожаров в Челябинской области нет. В этой области работают три передвижные лаборатории.

За ситуацией следят 26 станций. В 20:00 по московскому времени (08: мск) 8 августа превышения ПДК не было. По прогнозам синоптиков, текущая ситуация сохранится в ближайшие дни. Прогноз по Челябинской области показывает сильный ветер с северо-востока со скоростью 1-3 м/с, с преобладанием северо-восточного направления. Это будет происходить до 10 августа, по данным синоптиков. На всей территории региона был введен режим предотвращения пожаров. 29 июля власти также создали систему чрезвычайной ситуации в лесах.