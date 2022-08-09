Мнение: Ну вот как тут быть патриотом?

В комментариях изложили типичную историю из Ростова-на-Дону. Застройщик обанкротился, не успев достроить дом, и жители сданных подъездов страдают от плохого обслуживания. Жалобы не помогают. Цитирую (ссылка):

…в третьем подъезде, где я живу, шесть лет не было почтовых ящиков. Обанкротившийся застройщик не установил, а управляющая компания сказала «мы только деньги с вас берём, решать проблемы — это вы как-нибудь сами». Жалобы в местную прокуратуру Ворошиловского района — вообще нет ответа. Жалобы в городскую — нет ответа. После областной звонит женщина из районной и c дикой агрессией орёт «А ЧЕГО ВЫ НА НАС ЖАЛУЕТЕСЬ, МЫ ЖЕ ВАМ ОТПРАВИЛИ ОТВЕТ ПО ПОЧТЕ!».

То есть чиновники на жалобу об отсутствии почтовых ящиков в подъезде шлют ответ… в почтовые ящики. Это всё, что нужно знать о реальной ситуации в России с механизмом жалоб и работой местных органов прокуратуры.

Жаловаться в принципе бессмысленно. Так как при желании даже прокуратура может находить законные способы «спустить на тормозах» любые неприятные вопросы. Серьёзно, в доме недостроены два подъезда из пяти. В течение 7 лет. И жильцам первых трёх подъездов сообщают о невозможности сменить Управляющую Компанию все 7 лет, так как необходим кворум более 50%, который невозможно набрать с трёх подъездов. Так как два из пяти подъездов не заселены жильцами по причине их недостроенности.

Прокуратура фактически сбрасывает проблему на жильцов, как и куча других служб (убьют, тогда и приходите). Жильцы должны все скооперироваться, добыть из даркнета личные данные и телефоны владельцев квартир 4 и 5 подъездов, убедить их, приехать к каждому лично и собрать подписи всех? Надеясь, что эти подписи тоже не забракуют по причине «а у них ключей ещё нет и в собственность они не вступили»?

Это культура отмазок от реальной работы. И я после этой ситуации всерьёз не понимаю, как придерживаться позиции государственника. Глядя на ряд других ситуаций и общие перспективы тут только готовить почву под релокацию.

Полагаю, сейчас в комментариях предложат кучу способов всё же решить проблему с почтовыми ящиками. Самый очевидный — купить ящики самостоятельно (400 рублей за штуку) и установить в подъезде партизанским способом, тайно. Если страшно сквернить стену саморезами — поставить ящики на ножки или прилепить на двусторонний скотч. Второй рабочий способ — написать Путину. Такого рода фокусы со стороны чиновников обычно разбирают быстро и жёстко.

Однако я сегодня про другое. Я про вот эту характерную реплику — «и я после этой ситуации всерьёз не понимаю, как придерживаться позиции государственника». Мне приходится слышать подобное очень часто, причём не только от пособников США, но и от умных адекватных людей, которые искренне пытаются быть патриотами России.

С почтовыми ящиками вопрос мелкий, хотя и досадный. Но зачастую государство может на ровном месте серьёзно зажевать хвост мимо проходящему гражданину. К примеру, сколько историй, когда какая-нибудь высокопоставленная сволочь творит непотребство, а укоротить её некому, так как влияние обычного человека, даже обеспеченного и со связями, не идёт ни в какое сравнение с возможностями крупного коррумпированного вельможи!

И как же тут быть патриотом, как тут придерживаться позиции государственника, если государство знает о подобном непотребстве, терпит его, иногда даже покрывает?

Сравним для простоты с медициной. Довольно часто врачи ошибаются, причём иногда по совершенно непростительным причинам: кто-то ленится прочесть карточку больного, кто-то лечит по протоколам полувековой давности, некоторые даже прямо обманывают пациентов из корыстных или низменных побуждений. Однако если лично нам попадётся плохой врач или даже несколько плохих врачей, мы же не разочаруемся в медицине, верно? В целом российская медицина работает, и работает неплохо — вполне на уровне двадцатых годов 21-го века. Если кто-то отказывается ходить к врачам из-за того, что ему где-то поставили неверный диагноз, мы смотрим на беднягу с сожалением — отказ от врачебной помощи довольно опасен для здоровья.

К государству применимы те же соображения. В целом наше государство неплохо справляется со своей работой: защищает нас от внешних и внутренних врагов, держит валюту стабильной и, вообще, позволяет сосредоточиться на своих делах, не опускаясь до экстремального выживания в духе 1920-х или 1990-х. Однако это в целом, если смотреть с высоты птичьего полёта. А на уровне пешехода, особенно где-нибудь в регионах, куда не достаёт взор Всевидящего Ока, государство зачастую умывает руки и говорит примерно следующее: «мне не до вас, ребята, разберитесь как-нибудь сами, без меня».

К примеру, государство обычно не наказывает тех, кто плюёт на тротуар, объезжает пробку по обочинам или громко слушает музыку по ночам. Надо бы наказывать, но у нас всё же не полицейское государство, поэтому мелкие пакостники могут чувствовать себя относительно спокойно. А вот если кто-то переходит к более серьёзным проступкам, — ворует, убивает, — государство отлавливает его довольно оперативно, зачастую после первого же эпизода. На решение более важных вопросов у государства ресурсы есть.

В прошлом государства были меньше и слабее, так что в невидимой для государства зоне оставались, например, и убийства. Теоретически бандитов наказывали, но на практике в некоторых диких штатах Америки добиться правосудия было весьма нелегко. Во-первых, шерифов было мало, а бандитов — много. Во-вторых, и сами шерифы были зачастую коррумпированы. В-третьих, суды проходили быстро, по упрощённой схеме. Многие невиновные попадали на виселицу, хотя сколько-нибудь вдумчивый суд непременно их оправдал бы.

Сейчас лучше. Раньше жаловались, что бандит Красный Техасец застрелил уже 20 человек, а государство всё никак не может прислать по его душу рейнджера с большой железкой. Сейчас недовольны тем, что застройщик не ставит почтовые ящики в подъезде. Прогресс налицо.

Собственно, тут вопрос не в патриотизме, это обычный здравый смысл. Даже порядочные люди иногда ведут себя по-скотски, а уж государство, — сложнейший многоголовый организм, — постоянно норовит задеть кого-нибудь щупальцем или укусить. Мы можем возмущаться бездействием или зловредностью конкретных представителей государства, мы можем предлагать что-нибудь в государственном механизме улучшить или заменить. Однако тезис «государство плохое, так как государственный муж Взяткоблатов много лет сидит на своём посту» очевидно неверен. Формальная логика называет такого рода доказательства избыточными — Qui nimium probat, nihil probat (Кто доказывает чересчур, тот ничего не доказывает). Подробнее про это можно прочесть в главе 26 учебника логики Челпанова (ссылка).

Взяткоблатовы есть и были в любом государстве мира, это норма. И, например, в любой крупной компьютерной программе есть ошибки, и это тоже норма. Государство, которое состоит исключительно из честных и деятельных чиновников — такая же утопия, как государство без тюрем и полиции, в котором граждане столь сознательны, что не совершают преступлений. Как показывает исторический опыт, если пытаться строить государство на основе столь наивных представлений о реальности, всё заканчивается регрессом к варварству — гильотинами, массовыми расстрелами и забиванием людей в очках ударами мотыгой по голове.

Кстати, вот тут-то как раз и надо проводить границу между хорошим государством и плохим. К примеру, Латвия — плохое государство, так как во главе Латвии стоят открытые нацисты, которые вот уже 30 лет пытаются устроить этноцид своим русскоговорящим гражданам. А вот называть плохим государством условный Замбостан нельзя, так как если некий абориген там и назвал русского туриста белозадой свиньёй, это не государственная политика, а его личный выплеск бескультурья.