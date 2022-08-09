 

В Польше предупредили об угрозе катастрофы из-за затопленного в Балтике химоружия

09.08.2022, 11:40, Новости дня
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Экологическая катастрофа назревает в Балтийском море из-за затопленных на его дне десятках тысяч тонн немецкого химического оружия и другого вооружения времен Второй мировой войны, сообщили СМИ.

Как информирует польская «Газета выборча», нежелательных «сувениров» после Второй мировой войны в разных частях Балтики может быть от 40 тыс. до 100 тыс. тонн. Точное число трудно оценить, так как сложно определить все места затопления, передает ТАСС.

Тонны бочек сбрасывались с кораблей в случайных местах. Ящики с химическими боеприпасами дрейфовали, пока древесина не сгнила. Потом разносимый течениями груз оседал где-то на дне, указала газета.

Химическое оружие того времени – это в основном бочки с горчичным газом (сернистый иприт), авиационные бомбы и мины, содержащие боевые отравляющие вещества, в основном иприт и мышьяк. В том, как опасны эти вещества, неоднократно убеждались рыбаки с Хельского полуострова, которые из любопытства открывали случайно попавшие в сети ящики, что заканчивалось ожогами.

В статье сообщается, что из исследования, которое ученые Польской академии наук провели в 2011–2019 годах, следует, что бомба с ипритом загрязняет воду в радиусе до 70 метров, убивая в этом отрезке всю подводную флору и фауну.

Ранее международная экспедиция обнаружила на дне Балтийского моря погибшую в 1944 году советскую подводную лодку М-96.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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