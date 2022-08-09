 

Актера «Фантастических тварей» обвинили во взломе и краже спиртного

09.08.2022, 11:40, Новости дня
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Полиция штата Вермонт в США предъявила обвинение в краже со взломом американскому актеру Эзре Миллеру, известному по роли волшебника Криденса Бэрбоуна в серии фильмов «Фантастические твари».

Актера удалось найти только 7 августа. Судебный процесс по делу о краже спиртного и несанкционированном проникновении в жилое помещение начнется 26 сентября. Адвокаты кинозвезды пока никак не прокомментировали предъявленные обвинения, пишет ТАСС со ссылкой на полицейское коммюнике.

Скандальный инцидент, в котором оказался замешан актерский каст «Фантастических тварей», произошел не впервые. В 2021 году шотландский актер Кевин Гатри, известный по роли волшебника мистера Абернати в этом киноцикле был приговорен к трем годам заключения за нападение с целью изнасилования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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