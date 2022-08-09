Мошенники обобрали пассажиров BlaBlaCar на миллионы

В России сервис по поиску попутчиков снискал огромную популярность, однако пассажиры стали жаловаться, что все чаще стали получать сомнительные сообщения и попадаться на уловки мошенников. По данным, которые приводит Пятый канал, злоумышленники обычно используют одну из двух схем.

Например, мошенники убеждают клиента внести предоплату за поездку, что запрещено правилами сервиса или настаивают на оплате через сайт, внешне похожий на BlaBlaCar. Пострадавшая Полина рассказала телеканалу “360”, что злоумышленники похитили у нее 12 тысяч, пока она пыталась забронировать поездку из Петербурга в Ярославль.