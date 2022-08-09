Как защитить деньги от судебных приставов?

Сотрудники ФССП обяжут банки заблокировать ваши счета до выяснения обстоятельств или принудительно будут удерживать часть дохода. Для этого кредитор должен обратиться в суд, который обяжет должника платить принудительно. Судебные приставы установят все источники дохода, с которых можно будет удерживать деньги.

Авторы “Базы знаний МБК” рассказали, как защитить деньги от судебных приставов.

Какую часть дохода запрещается взыскивать с должника?

Согласно с. 99. № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”, запрещается удерживать:

свыше 70% дохода, если должник выплачивает ущерб в результате совершенного преступления или долг по алиментам.

более 50% зарплаты за долги по кредитам, коммуналке, налогам и распискам.

Всю зарплаты в счет погашения долга судебные приставы изымать не могут. С февраля 2022 года в закон № 234-ФЗ внесены изменения. Теперь приставы обязаны оставлять гражданам заработок в размере МРОТ или 12 792 руб. Это значит, что после списания денег с карты у должника на месяц должна оставаться сумма не менее 12 792 руб. Чтобы защитить деньги от неправомерного списания, предъявите приставам справку о том, что у вас зарплатная карта.

Как получить справку на зарплатную карту?

Чтобы приставы случайно не наложили арест на весь счет или не списали все деньги с карты, заранее возьмите справку. С помощью документа докажите, что у вас есть зарплатная карта, с которой разрешается по закону удерживать не более 50% или не более 70%. Но на счете должно остаться после списания не менее 12 792 руб. Алгоритм получения справки выглядит так.

Закажите справку у своего работодателя. Документ выдает бухгалтерия с печатью и подписями бухгалтера и директора.

В справке должны быть данные о том, на какой счет переводят деньги, сумма и название банка.

Отправьте заявление приставам через сайт ФССП.

Если на карту наложен арест, судебный пристав обязан его снять. Вместо ареста наложат взыскание.

Предположим, у вас долг перед банком, который подал в суд и вашу зарплатную карту арестовали. Возьмите справку о зарплатной карте в бухгалтерии и отправьте заявление в ФССП. Пристав обязан будет снять арест и наложить взыскание, после которого на счете должно оставаться не менее 12 792 руб.

Как защитить деньги от ФССП?

Чтобы арест карты не стал для вас полной неожиданностью, проверяйте наличие долгов в базе ФССП. В случае появления долга у вас будет пять дней, чтобы рассчитаться без последствий. Никаких ограничений и арестов в это время наложено не будет. Если у вас с работодателем заключен договор, уточните в бухгалтерии, как маркируется ваша зарплата. Если платежу присвоен код “1”, значит, деньги защищены от полного списания.

Сотрудники ФССП вправе списывать деньги с зарплатных и пенсионных карт, но запрещается блокировать и удерживать пособия по инвалидности, потере кормильца, стипендии студентам. Приставы не могут накладывать аресты и списывать деньги, выданные на бракосочетание, погребение, компенсацию за ущерб.

Лучше не доводить дело до списания и арестов. Старайтесь сразу договариваться с кредиторами, вносите плату частично. Объясняйте, что нет денег для выполнения финансовых обязательств, но вы готовы частично вносить плату. Если понимаете, что не сможете внести следующий платеж по кредиту из-за того, что нет денег, сообщите об этом кредитору. Напишите заявление на кредитные каникулы и получите частичную или полную отсрочку. Благодаря этому вам удастся избежать долгов и списаний.

В каких банках приставы редко арестовывают карты?

Если у вас карта малоизвестного банка, приставам будет сложнее ее найти. Но от ареста и блокировки 100% гарантию вам никто не даст. На практике карты “Рокетбанк” и “Хоум кредит” арестовывают редко. Это не значит, что нужно все сбережения переводить на эти счета. Приставы рано или поздно их найдут. Деньги арестуют, вам придется писать заявление, чтобы сняли блокировку.

Как получить зарплату, если карту арестовали?

Если вашу зарплатную карту заблокировали, сообщите об этом работодателю. Попросите выдавать вам деньги через кассу наличными. Просто открыть счет в другом банке не получится. Информация о блокировке счета за долги находится открытом доступе. Другие банки откажут вам в выдаче карты до тех пор, пока не рассчитаетесь с долгом.

Если работодатель перевел деньги на карту, пишите заявление в ФССП о том, что это ваша зарплатная карта. С нее разрешается списывать не более 70%, если долги по алиментам или платите возмещение ущерба и не более 50%, если долги по кредитам, налогам, ЖКХ.

Приставы обязаны рассмотреть обращение в течение пяти дней и снять блокировку с карты. Сами банки не могут снять арест с карты без разрешения сотрудников ФССП.