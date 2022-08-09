Тольятти переименуют в Ставрополь-на-Волге

Депутаты городского заксобрания Тольятти единогласно приняли предложение топонимической комиссии о возвращении городу исторического названия – Ставрополь-на-Волге.

По мнению экспертов, решение о присвоении волжскому городу имени итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти в 1964 году было принято по политическим мотивам и не было согласовано с жителями города, поэтому комиссия считает необходимым его отменить. Ещё одной причиной эксперты назвали внесение Италии в список недружественных государств, поэтому факт ношения имени гражданина этой страны одним из крупных промышленных городов России является нецелесообразным.

После переименования в городе будет произведено массовое переименование бюджетных организаций, слово «тольяттинский« предложено изменить на «ставропольский». Замену устаревших документов (в т.ч. документов на право собственности) придётся провести и гражданам. Эту процедуру городские власти обещают осуществить в течение ближайших пяти лет и сделать бесплатной за счёт муниципального бюджета.

Исходя из исторических традиций, промышленные символы города – «Тольяттиазот», «Куйбышевазот», «Тольяттикаучук» и Волжский автозавод сохранят свои названия.

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