 

Новый кроссовер Лада Facelift 2022 года показан на первых фоторендерах

09.08.2022, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отечественный художник показал рендеры нового российского кроссовера Lada XRay Facelift.

Автомобиль построен на базе актуального поколения Lada Vesta. Представленная модель обладает более современным кузовом, а также для кроссовера предусматривается улучшенная архитектура CMF B-LS. Отличить модель можно по форме решетки радиатора, головной оптике, светодиодных фонарям, бамперам и дискам.

Под капотом отечественного кроссовера предполагается 1,6-литровый бензиновый мотор на 106 л.с. мощности. Во всех комплектациях предусматривают передний привод и механическую коробку передач. Производитель пока не называет никаких данных о возможности выхода серийной модификации кроссовера.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / Скандалы: «Газпром» заворачивает вентиль

03.03.22 / Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись

30.11.21 / Хроника текущих репрессий. Выпуск 2

10.05.21 / Среди зрителей Парада Победы в Санкт-Петербурге были задержаны сторонники Алексея Навального

29.06.21 / Французский маникюр и рисунки. Как сделать ногти красивыми при помощи синего

22.05.21 / Александр Домогаров собрался жениться в четвертый раз

24.02.22 / Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку признания ДНР и ЛНР

23.03.21 / Обещан утренний презент, а вышел грустный инцидент

09.12.21 / Не требуют особого ухода: 10 актуальных стрижек для 60-летних женщин с тонкими волосами

23.10.20 / Минобороны и Минтранс согласовали ГОСТ для разлагающегося дорожного полотна на случай наступления войск НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика