Новый кроссовер Лада Facelift 2022 года показан на первых фоторендерах

Отечественный художник показал рендеры нового российского кроссовера Lada XRay Facelift.

Автомобиль построен на базе актуального поколения Lada Vesta. Представленная модель обладает более современным кузовом, а также для кроссовера предусматривается улучшенная архитектура CMF B-LS. Отличить модель можно по форме решетки радиатора, головной оптике, светодиодных фонарям, бамперам и дискам.

Под капотом отечественного кроссовера предполагается 1,6-литровый бензиновый мотор на 106 л.с. мощности. Во всех комплектациях предусматривают передний привод и механическую коробку передач. Производитель пока не называет никаких данных о возможности выхода серийной модификации кроссовера.