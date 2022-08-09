Новый кроссовер Лада Facelift 2022 года показан на первых фоторендерах
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Отечественный художник показал рендеры нового российского кроссовера Lada XRay Facelift.
Автомобиль построен на базе актуального поколения Lada Vesta. Представленная модель обладает более современным кузовом, а также для кроссовера предусматривается улучшенная архитектура CMF B-LS. Отличить модель можно по форме решетки радиатора, головной оптике, светодиодных фонарям, бамперам и дискам.
Под капотом отечественного кроссовера предполагается 1,6-литровый бензиновый мотор на 106 л.с. мощности. Во всех комплектациях предусматривают передний привод и механическую коробку передач. Производитель пока не называет никаких данных о возможности выхода серийной модификации кроссовера.
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