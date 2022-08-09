Кефаль с волчьей огранкой: 10 идей современной интерпретации классической стрижки

Кефаль с волчьей огранкой – это современная интерпретация классической стрижки с толстыми текстурированными слоями. Она универсальна и может быть изменена в соответствии с вашей формой лица и типом волос. Такая прическа легко укладывается, но требует регулярного подравнивания. В статье мы приведем 10 идей кефали с волчьей огранкой.

Многослойная кефаль с густой челкой

Многослойная кефаль с волчьей огранкой и густой челкой – идеально подходит для женщин с круглым лицом. Она привлекает внимание к макушке и нижней части прядей, создавая эффект удлинения.

Мягкая стрижка с челкой

Мягкая кефаль с челкой и элементами стрижки “волчица” создает смелый, но женственный образ. Она придает прядям больше объема и текстуры. Такой вариант подойдет женщинам с тонкими волосами.

Короткая кефаль с взъерошенными слоями

Если вам нравятся короткие стрижки с большим объемом на макушке, то попробуйте короткую кефаль с взъерошенными слоями. Для укладки прядей используйте текстурирующий спрей.

Лохматая стрижка на вьющихся волосах

Кефаль с волчьей огранкой нечасто можно встретить на вьющихся волосах. Однако такая стрижка подчеркивает красоту кудрявых прядей. У вас получится винтажная прическа, которая сочетается с предметами одежды в ретро-стиле.

Рваная стрижка для женщин 60+

Эта омолаживающая стрижка подойдет женщинам от 60 лет и старше. Волосы, убранные с боков, открывают лицо и не создают нежелательные тени. Чтобы придать прическе больше движения и объема, используйте текстурирующий спрей.

Перистая кефаль с волчьей огранкой

Перистая кефаль с волчьей огранкой делает тонкие пряди более пышными и объемными. Этот модный стиль подходит женщинам с любой формой лица. Он красиво смотрится как на юных девушках, так и на зрелых дамах.

Микси

Микси представляет собой комбинацию кефали и пикси. Эта прическа сочетает тонкие длинные слои сзади и короткие текстурированные пряди спереди. Она делает шевелюру более объемной. Для укладки используйте текстурирующий гель.

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Стрижка до плеч с распущенными локонами

Кефаль длиной до плеч с распущенными кудрями вновь возвращается в моду. Благодаря слоистой текстуре, вы сможете продемонстрировать естественную красоту своих волос. Распылите на шевелюру немного солевого спрея, чтобы локоны держались весь день.

Текстурированная стрижка средней длины

Эта текстурированная прическа сочетается в себе элементы нескольких стрижек: кефали, шэгги и “волчицы”. Она подходит для обладательниц густых волос средней длины.

Рваная текстурированная кефаль для прямых волос

Если у вас прямые волосы, то попробуйте этот вариант кефали. Рваные текстурированные слои придадут движения вашей шевелюре. Вы сможете легко стилизовать эти прическу с помощью текстурирующих продуктов.

Заключение

Кефаль с волчьей огранкой относится к слоистым стрижкам. Она не подходит женщинам, которые привыкли собирать волосы в хвост или косичку. Чтобы поддерживать форму этой прически, вам придется регулярно посещать парикмахерскую.