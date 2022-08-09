Мнение: Адрианов вал атлантической экспансии

Адрианов вал атлантической экспансии

Макрозональное устройство мира встречает основную критику атлантической мысли в части стабильности экономичеких процессов и предсказуемости политических событий. Понятия устойчивого развития и глобализации неразрывно связаны с конвергенцией экономических систем под началом и в интересах западной экономической школы, упрощением процесса управления через наднациональные институты.

Гегемон значительно облегчает процессинг унификацией, стандартизацией и когнитивным подчинением инородных культур. Власть одновременно через влияние и контроль.

Многополярность в представлении догматиков атлантизма – утрата возможности формировать мировое устройство в соответствии со своими ценностями и следуя собственным интересам, основывающимся на англосаксонской модели восприятия действительности и взаимодействия с чуждыми цивилизационными идентичностями.

Формирующиеся макрозоны это новые интеграционные платформы, изменяющие сложившуюся на протяжении последних 30 лет глобалистскую парадигму, получившую шанс благодаря исчезновению альтернативной и конкурентоспосбной системы государственно-общественного устройства.

Центростремительная сила макрозон разрывает глобальный рынок и устоявшиеся в атлантическую гегемонию представления о развитии человечества. Цивилизационная идентичность выстояла под натиском глобализации. Конца истории и слома многомерности системы картины мира.

В XX в. центральными магистралями соперничества за мировую гегемонию были стремление к расширению влияния посредством универсалистских идеологий и индоктринации образов будущего.

Универсалистские идеи нашли предел после холодной войны. Рефлексия Афганистана и Ирака – Адрианов вал атлантической экспансии. Прочная идентичность оказалась непреодолимым препятствием, которое движущие силы атлантизма соорудили собственноручно, заложив в основу пренебрежение самобытностью многовекового уклада.

Многополярность отвергает абсорбцию глобальным рынком суммы индентичностей. В этом ее существенная альтернатива воинствующему гегемонизму атлантического сообщества.

Императивы многополярности – деатлантизация и примат суверенитета. Фронтиры, на которых произошло столкновение атлантического экспансионизма и неатлантических цивилизационных идентичностей, стали аренами наиболее ожесточенного сопротивления принудительному внедрению атлантических ценностей и мировоззрения.

Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Украина поочередно ощутили, что такое устранение суверенитета гегемоном, лишенным воздаяния за противоественную агрессию и стремление к подчинению геополитически инородных политий.

Показательные судилища и казни над лидерами Югославии, Ирака и Ливии, решившимися дать отпор агрессии возобладавшего безнаказанностью гегемона, человеконенавистнические бесчинства в Афганистане, циничный государственный переворот на Украине. Там где распространение атлантизма встречало отпор, неизбежно возникали предапокалиптические картины хаоса, беззакония и безудержного безумия. Инъекции атлантизма вызывали безостановочное внутреннее кровотечение.

Принуждение Грузии к миру, возвращение Крыма и военная операция в Сирии, шаг за шагом, возвращали в дискурс о глобальном балансе сил надежду на альтернативу гегемонии атлантизма. Напряженные переговоры о пересмотре архитектуры безопасности в Европе в декабре-январе в очередной раз убедительно проиллюстрировали категорическую неприемлемость для гегемона иных интересов.

Равно как Атлантическая хартия 1941 г., Новая Атлантическая хартия 2021 г. подтвердила непоколебимую убежденность англосаксонского мира в правах на безраздельное доминирование на планете. Встреча в Корнуолле – рефлексия на кризис экспансии атлантизма и попытка вдохнуть новую жизнь в англосаксонский натиск.

Летом прошлого года сплетение глобальных системных кризисов уже приобрело очертания грядущей эскалации и требовало от атлантического сообщества форсирования интеграционных усилий и консолидации геополитических активов. Евросоюз окончательно и бесповоротно обрел статус трансатлантического вассала, беспрепятственно покорившегося воле гегемона.

Эскалация глубинных противоречий на украинском фронтире удачно встроилась в последовательность эсхатологических откровений. За чумой последовал крупнейший вооруженный конфликт XXI в., в котором гегемон предсказывал установление своего полного превосходства и конец истории. За всадником на гнедом коне последовала глобальная угроза голода. Сплетение неразрешимых разногласий вернуло реалистичность угрозы применения ядерного или геномного оружия и последующее наступление Судного дня.

Ветхозаветные пророчества приобрели нарративный характер. Решимость в сохранении гегемонии и противодействии установлению многополярного устройства обрекает человечество на небывалые риски.

Конкурентные цивилизационные идентичности бросают вызов. С каждой последующей демонстрацией гибельности атлантических концепций в экономике, политике, культуре, все большую силу обретает уверенность исламских, африканских, азиатских держав.

Отказ от беспрекословного следования указаниям гегемона – глобальный результат СВО. Попытки американцев и британцев повлиять на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию, Индию, Индонезию, другие усилившиеся державы, стремящиеся к упрочнению своего суверенитета, столкнулись с новым реализмом международных отношений.

30 лет доминирования атлантических директив, от Войны в Заливе и распада Советского Союза до пандемии и климатической повестки, призванных приблизить образ будущего, предлагаемый атлантическим сообществом, стали апогеем деволюционных процессов.

Однополярность атлантической модели мироустройства – величайшая попытка привести человечество к противоестественному ограничению и уничтожению многообразия идентичностей, культур и укладов. Формирование макрозон и многополярность мирового устройства – уникальная возможность для человечества обрести равновесие интересов и равенство общностей.

(с) А.Хоффманн

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