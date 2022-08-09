Мнение: Новый источник

Минцифры предложило собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия, пишет «Коммерсантъ». Ведомство подготовило поправки к проекту приказа, определяющего порядок сбора и хранения биометрии в ЕБС. Они были направлены в Аналитический центр при правительстве России 2 августа.

Наполнение ЕБС идет крайне медленно, а у министерства установлены сроки и график наполнения, причем весьма сжатые. Отсюда и инициатива – никакой добровольности и согласия, в принудительном порядке. Как с вакцинацией. Вроде бы добровольно, но без клейма о приеме вещества внутрь твои права существенно ограничены.

Смысл ЕБС на самом деле очень простой. Единственным владельцем базы данных является государство. Любой негосударственный запрос в систему будет платным (скажем, банк должен идентифицировать клиента), причем будут установлены обязательные обращения к этой системе при совершении целого ряда операций.

«Люди – новая нефть» – это как раз здесь. Государство намерено торговать личными данными людей, фактически собирая ренту.

Одна проблема: несознательное население не горит желанием становиться в очередь и попасть в списки. Банки, страховые компании и прочие обязанные наполнять ЕБС тоже не спешат, так как пока база не заполнена, обязательное платное обращение к ней невозможно.

Поэтому минцифры и предлагает перестать миндальничать и в ускоренном принудительном порядке всех пересчитать и внести.

Возникает вопрос о безопасности, особенно актуальный с точки зрения постоянных утечек. Но государство готово мириться с утечками, лишь бы побыстрее запустить механизм получения нового дохода.

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