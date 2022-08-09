СМИ: Более 1,2 млн человек были эвакуированы с юга Франции из-за лесных пожаров

Лесные пожары вынудили эвакуировать более 1200 жителей французского города Лозер. Об этом рассказал во вторник телеканал BFM TV. По их данным, пожар вспыхнул в понедельник вечером в Ле Массегро и быстро распространился на соседние коммуны.

За ночь 1200 человек были эвакуированы в безопасное место из своих домов и кемпингов. Всем им была оказана необходимая помощь”, – заявили в префектуре Аверона. На сегодняшний день пожарами уничтожено более 700 га растительности. В операции по тушению огня участвуют 600 пожарных.

По словам Аверона, во вторник утром префектура перебросит в зону бедствия три пожарных самолета Canadair. Власти в этом районе предполагают, что пожар начался, когда загорелся сельскохозяйственный автомобиль. Пожарные говорят, что экстремальная жара и засуха могут увеличить вероятность вспышек.

Национальная метеорологическая служба Meteo France ранее назвала июль 2-м самым засушливым месяцем в истории Франции. В июле выпало 9,7 мм осадков. Это всего на 84% меньше, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Из-за экстремальной жары, засухи и ветров в разных частях страны начались крупные природные пожары. Спутниковая система ЕС “Коперник”, которая следит за поверхностью Земли, показала, что из-за природных пожаров с 1 января 2019 года во Франции погибло более 48 000 гектаров растительности. В июле в регионе Жиронда был зафиксирован самый крупный пожар. За десять дней огнем было уничтожено 212 000 гектаров. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать национальный проект по восстановлению лесов.