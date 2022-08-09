Володин: Более 77% иностранных предприятий не закрыли свой российский бизнес

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 77% иностранных предприятий не свернули свою деятельность в России, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

Санкционная политика ЕС привела к росту цен, увеличению инфляции и дефициту энергоносителей. Он написал, что, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, 77,6% иностранного бизнеса не закрыли свои российские предприятия”, – рассказал он в Telegram.

Володин заявил, что иностранные фирмы неохотно уходят с российского рынка, потому что они не только сталкиваются с издержками, но и лишены возможности вернуться.