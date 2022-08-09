Ставка для бизнеса Москвы по инвестиционным кредитам снижена до 3%

Московский инновационный кластер (МИК) совместно с Корпорацией МСП снизил ставку льготного кредита с 7% в год до 3%.

Снижение произошло в рамках городской программы поддержки малого и среднего бизнеса, о которой пишет портал мэра и правительства столицы. Максимальная сумма кредита составляет 300 миллионов рублей, а предпочтительный срок финансирования – три года.

Кредит может быть использован для развития бизнеса, модернизации, расширения, приобретения нового оборудования или покупки помещений. До 31 декабря 2022 года заявки можно подать на сайте i.moscow. Правительство Москвы и Корпорация МСП договорились о новых условиях кредитования для участников Московского инновационного кластера. Теперь малый и средний бизнес может получить льготные кредиты по ставке 3%. Это самая низкая фиксированная ставка на рынке. Как пишет портал, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что они хотят помочь высокотехнологичному бизнесу и в первую очередь тем, кто может предложить реальные решения по импортозамещению.