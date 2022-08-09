Зеленский провел переговоры с Клинтоном

Президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба провели по видеосвязи разговор с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

«Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и командой провели видеовстречу с 42-м президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном», – написал Ермак в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Зеленский поблагодарил Клинтона за «личную поддержку Украины» от него и Хиллари Клинтон, а также обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье.

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