Анонсировано начало работы российской системы бронирования авиабилетов
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Правительство уточнило требования к отечественной системе бронирования авиабилетов, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
«В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что «обновленные требования к системе и защите содержащейся в ней информации утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин». Они начнут действовать с 30 октября 2022 года.
Ранее входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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