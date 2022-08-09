 

Анонсировано начало работы российской системы бронирования авиабилетов

09.08.2022, 10:15, Новости дня
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Правительство уточнило требования к отечественной системе бронирования авиабилетов, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что «обновленные требования к системе и защите содержащейся в ней информации утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин». Они начнут действовать с 30 октября 2022 года.

Ранее входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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