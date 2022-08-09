Разработчик назвал сроки первого полета российского ударного дрона «Сириус»

Первый полет нового российского ударного дрона «Сириус» состоится в этом году, сообщил гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы «Кронштадт» Олег Шилов.

Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». В январе 2022 года в «Кронштадте» анонсировали первый полет этого дрона на май.

Ранее для «Сириуса» заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тыс. метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.

На выставке «Армия-2021» министерство обороны подписало с «Кронштадтом» первый контракт на поставку беспилотника «Сириус». В российскую армию он поступит под названием «Иноходец-РУ».

«Первый вылет «Сириуса» запланирован на этот год», – передает РИА «Новости» слова Шилова.

В августе 2020 года генконструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков сообщил, что новейший беспилотник «Сириус» массой две тонны создается в России, летный образец планируется получить в 2021 году.

Напомним, в ноябре гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что компания начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Сириус».

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