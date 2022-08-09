Сhangan, Huawei и CATL представили новый электрокроссовер Avatr 11

На китайском рынке официально презентовали электрический кроссовер под названием Avatr 11.

Производителем модели выступает местный бренд Changan New Energy. Разработчики выпустили модель на уникальной архитектуре EP1. По внешнему виду автомобиль выполнен в футуристическом стиле. Модель имеет скрытые боковые ручки, обтекаемый кузов, увеличенные колесные диски. Под капотом установлены два силовых агрегата, которые суммарно выдают 578 л.с.

Запас хода электрического кроссовера достигает 555 километров. Кроме того, разгон до сотни составляет около 4 секунд, а предельная скорость 200 км в час. Начальная цена автомобиля составила в Китае от 350 тысяч юаней. В максимальной версии электрокроссовер доступен за 600 тысяч юаней.