Животным в зоопарке Берлина запретили купаться больше двух часов в день

Администрация берлинского зоопарка присоединилась к предложению министра энергетики Германии Роберта Хабека ограничить потребление ресурсов.

Согласно распоряжению директора питомника, все животные, использующие искусственные водоёмы, обязаны проводить в воде не более двух часов в сутки.

Ограничение на принятие водных процедур затронет животных семейства кошачьих, медведей, обезьян и бегемотов. Исключение сделают только для водоплавающих птиц. Кроме того, зоопарк откажется от некоторых видов из-за слишком существенных расходов на их содержание, в частности, на продажу выставлен аллигатор.

Воду для животных будут менять раз в месяц, а не раз в неделю, как ранее. Также администрация зоосада планирует экономить электроэнергию. Везде будет выключена декоративная подсветка и фонари. Сэкономят и на приготовлении пищи: чтобы избежать излишнего потребления газа, животных переведут на фастфуд.

– Мы искренне надеемся, что экономить придётся не более одного сезона. Так мы сможем сохранить все виды, а если нам это не удастся, придётся им занять свои места в мясном магазине, – прокомментировал нововведения директор зоопарка Ганс Хаммерлинг.

—